El papa aprueba la beatificación de 11 sacerdotes asesinados por los regímenes nazi y comunista

El papa León XIV oficia una misa en la Basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, el 26 de octubre de 2025 Tiziana Fabi
AFP
27 de octubre de 2025

El papa León XIV aprobó este viernes la beatificación de 11 sacerdotes "mártires" asesinados por los nazi y la dictadura comunista de Checoslovaquia en los años 1940 y 1950, acercándolos a la santidad.

Están incluidos 9 salesianos polacos, fallecidos en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, y 2 sacerdotes diocesanos asesinados durante el régimen comunista de Checoslovaquia.

Aunque no estaban involucrados en las tensiones del momento, los polacos fueron detenidos solo "por ser sacerdotes católicos" y se descargó sobre ellos "el mismo odio que afectó a todo el clero polaco, perseguido y ultrajado", indicó Vatican News.

Los diocesanos Jan Bula y Václav Drbola, de la diócesis de Brno, fueron asesinados "por odio a la fe" y por "su celo pastoral, eran considerados peligrosos por el régimen comunista que se había instaurado en la extinta Checoslovaquia en 1948 y que emprendió una persecución abierta contra la Iglesia", agregó.

Asimismo hay decretos para la creación de cuatro nuevos venerables, una religiosa cisterciense española, un sacerdote dominico español, un sacerdote sardo y un fraile de Liguria.

Los nuevos venerables españoles son María Evangelista Quintero Malfaz, nacida el 6 de enero de 1591 en Cigales (España), quien "vivió experiencias místicas que dejó por escrito" y José Merino Andrés, predicador nacido en Madrid el 23 de abril de 1905.

En la Iglesia católica, hay tres pasos para llegar a la santidad, primero venerable, luego beato y después santo.

Para ser venerable se requiere una vida heroica y virtuosa. Para ser beato, la Iglesia debe reconocer un milagro atribuido a su intervención.

Para ser declarado santo, el beato debe hacer otro milagro.

Si la persona es declarada mártir, puede ser beatificada sin milagro.