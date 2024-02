El órgano constitucional de Senegal invalida el aplazamiento de la elección presidencial

El Consejo Constitucional senegalés invalidó el jueves el aplazamiento de la elección presidencial del 25 de febrero al 15 de diciembre, agravando la incertidumbre de este país sumido en una de sus peores crisis políticas en décadas.

El presidente Macky Sall aplazó este mes las elecciones y el parlamento lo ratificó en una ley, una decisión muy discutida en este país del oeste de África normalmente alabado por su estabilidad y sus costumbres democráticas.

La oposición y grupos de la sociedad civil convocaron importantes protestas, en las que fallecieron tres personas y decenas resultaron detenidas.

La ley permitía a Sall, cuyo segundo mandato culmina en abril, mantenerse en el cargo hasta el nombramiento de un sucesor, lo que probablemente no ocurriría antes de 2025.

Pero el alto tribunal dijo que la ley adoptada por la Asamblea Nacional para retrasar las elecciones era contraria a la Constitución, según un documento publicado en las redes sociales y confirmado por una fuente en la institución.

La corte también anuló el decreto de Sall del 3 de febrero que modificaba el calendario electoral solo tres semanas antes de los comicios.

Sin embargo, el tribunal reconoce que es "imposible organizar las elecciones presidenciales en la fecha inicialmente programada", pero invitó a "las autoridades competentes a organizarlas lo antes posible".

La oposición había denunciado el aplazamiento decretado por Sall como un "golpe constitucional" y aseguró que el partido del presidente tenía miedo a perder en las urnas.

El jueves, figuras opositoras celebraron el fallo del tribunal.

"Es una decisión que vuelve a poner a Senegal en el buen camino. No me sorprende porque todo lo que estaba ocurriendo era demasiado grande", dijo a la AFP la ex primera ministra Aminata Touré, que se ha unido a la oposición.

"La ley se ha establecido", dijo un candidato presidencial opositor, Dethie Fall.

La decisión de la Corte Constitucional se difunde el mismo día que fueron liberados varios opositores en un aparente intento de Sall de apaciguar a la opinión pública.

Presionado por la opinión pública y por sus socios internacionales, el presidente Sall expresó su deseo de encontrar formas de "apaciguamiento y reconciliación".

El dirigente justificó la medida por una disputa por la impugnación de candidatos entre la Asamblea Nacional y el Consejo Constitucional, cuya integridad en el proceso electoral se puso en entredicho.