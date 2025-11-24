El norte de Australia limpia tras el paso de un ciclón

Los residentes del Territorio del Norte de Australia comenzaron el domingo a limpiar las calles después del paso de un poderoso ciclón que arrancó árboles, derribó semáforos y provocó apagones.

El ciclón tropical Fina permaneció varios días cerca del litoral de esa provincia antes de convertirse en tormenta de categoría 3.

La noche del sábado azotó la ciudad de Darwin y las islas Tiví, un archipiélago poco poblado a 80 km de la costa australiana, donde las ráfagas alcanzaron 110 kilómetros por hora.

El destructivo centro del ciclón se alejó del Territorio del Norte, pero las fuertes lluvias y vientos persistían el domingo, indicó Angus Hines, de la Oficina de Meteorología.

La jefa del gobierno estatal del Territorio del Norte, Lia Finocchiaro, indicó que unas 19.000 casas y negocios quedaron sin energía en las últimas 24 horas.

Señaló que hay cuantiosos escombros, como árboles y tendido eléctrico, y llamó a la población a movilizarse con cuidado.

Destacó que pobladores salieron con motosierras a cortar los troncos caídos y muchos otros colaboran en la limpieza.

"Este ciclón vio un territorio que estaba unido y preparado para lo que venía, y como resultado hemos visto un impacto menor y ningún herido", agregó.

El Aeropuerto de Darwin, que debió cerrar el sábado, reabrió el domingo.

Fina avanzaba por el mar hacia Australia Occidental, y los meteorólogos advierten que podría intensificarse a categoría 4.

No obstante, es poco probable que vuelva a tocar tierra y se disiparía los próximos días.

Investigadores señalan que el cambio climático amplifica el riesgo de desastres naturales como incendios forestales, inundaciones y ciclones.