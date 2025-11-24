El norte de Australia limpia tras el paso de un ciclón

Los residentes del Territorio del Norte de Australia comenzaron el domingo a limpiar las calles después del paso de un poderoso ciclón que arrancó árboles, derribó semáforos y provocó apagones.El ciclón tropical Fina permaneció varios días cerca del litoral de esa provincia antes de convertirse en tormenta de categoría 3.La noche del sábado azotó la ciudad de Darwin y las islas Tiví, un archipiélago poco poblado a 80 km de la costa australiana, donde las ráfagas alcanzaron 110 kilómetros por hora.El destructivo centro del ciclón se alejó del Territorio del Norte, pero las fuertes lluvias y vientos persistían el domingo, indicó Angus Hines, de la Oficina de Meteorología.La jefa del gobierno estatal del Territorio del Norte, Lia Finocchiaro, indicó que unas 19.000 casas y negocios quedaron sin energía en las últimas 24 horas.Señaló que hay cuantiosos escombros, como árboles y tendido eléctrico, y llamó a la población a movilizarse con cuidado.Destacó que pobladores salieron con motosierras a cortar los troncos caídos y muchos otros colaboran en la limpieza."Este ciclón vio un territorio que estaba unido y preparado para lo que venía, y como resultado hemos visto un impacto menor y ningún herido", agregó.El Aeropuerto de Darwin, que debió cerrar el sábado, reabrió el domingo.Fina avanzaba por el mar hacia Australia Occidental, y los meteorólogos advierten que podría intensificarse a categoría 4.No obstante, es poco probable que vuelva a tocar tierra y se disiparía los próximos días.Investigadores señalan que el cambio climático amplifica el riesgo de desastres naturales como incendios forestales, inundaciones y ciclones.