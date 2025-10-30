El ministro de Justicia francés visita a Sarkozy en prisión

El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, visitó la noche del miércoles al expresidente Nicolas Sarkozy en la cárcel parisina donde cumple pena por corrupción, indicó a AFP una fuente cercana.

El exdirigente conservador (2007-2012) ingresó el 21 de octubre en la prisión parisina de la Santé, tras una condena a cinco años de cárcel por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007.

La entrevista de tres cuartos de hora entre Darmanin y su mentor político se produjo en presencia del director del centro, según dicha fuente cercana. Tras la misma, el ministro habló con los funcionarios penitenciarios sobre el dispositivo de seguridad de Sarkozy, de 70 años.

Para evitar el contacto con otros presos, el exmandatario ocupa una celda en el área de aislamiento. Sus abogados pidieron la libertad condicional, que la justicia podría validar en las próximas semanas.

Las autoridades instalaron además a dos agentes de seguridad en la celda vecina, una medida excepcional que se explica por "su estatus y las amenazas que pesan sobre él", tal como dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Darmanin había avisado antes del encarcelamiento de que tenía la intención de visitarlo, para "cerciorarse de que las condiciones de seguridad son buenas para este detenido con un estatus fuera de lo común".