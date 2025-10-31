El ministro chino de Defensa llama a EEUU a construir "confianza"

El ministro chino de Defensa, Dong Jun, dijo el vienes a su par estadounidense, Pete Hegseth, que sus países deben construir la "confianza", durante una cumbre en Malasia, informó el gobierno de China.

El Ministerio de Defensa chino indicó en un comunicado sobre la reunión que Dong le dijo a Hegseth que ambas partes deben "aumentar la confianza y borrar la incertidumbre", y pidió a "los dos ejércitos explorar la forma correcta de llevarse bien".

Los titulares de Defensa se reunieron un día después del encuentro de los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur.

Dong dijo a Hegseth que la "unificación de las dos partes del estrecho de Taiwán es una tendencia histórica inevitable", según el comunicado del ministerio chino.

"La parte estadounidense debe ser cautelosa con sus palabras y acciones en el tema de Taiwán y tomar una posición clara de oposición firme a la 'independencia taiwanesa'", señaló Dong.

China reclama a Taiwán como parte de su territorio.

Estados Unidos reconoce únicamente al gobierno chino pero es el principal proveedor de armas para la defensa de Taiwán.