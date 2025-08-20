El ministerio de Defensa israelí aprueba el plan para tomar Ciudad de Gaza y moviliza a reservistas

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó el plan militar para tomar Ciudad de Gaza y autorizó la movilización de unos 60.000 reservistas para participar en la operación, confirmó este miércoles su oficina.

Al ser contactado por AFP, un portavoz del Ministerio de Defensa indicó que Katz "ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza".

El ministro avaló además "la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión", que suman unos 60.000 hombres.

Según el vocero, el funcionario también autorizó "los preparativos humanitarios para la evacuación" de la población de esa localidad, la más importante del norte del territorio palestino asolado por la guerra.

A principios de agosto, Israel anunció que se preparaba para tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes secuestrados durante el ataque de ese movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023, que desencadenó el conflicto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció a finales de la semana pasada que adoptó el nuevo plan, aprobado por su gabinete de seguridad, para esta nueva fase de las operaciones en la Franja.