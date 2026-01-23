El líder To Lam es reelegido "por unanimidad" como jefe del Partido Comunista de Vietnam

El Partido Comunista de Vietnam reeligió "por unanimidad" a To Lam como secretario general, informó ese movimiento político este viernes, lo que prolonga por cinco años su mandato al frente del país asiático.

En solo 17 meses como jefe del partido, el antiguo responsable de seguridad ha apartado a sus rivales y centralizado el poder en una agresiva campaña de reformas que sus allegados describen como una "revolución".

El líder emprendió además una amplia lucha anticorrupción que llevó al despido de miles de funcionarios, suprimió ocho ministerios u organismos y estimuló la inversión en infraestructura.

El comité central "eligió por unanimidad al camarada To Lam para que continúe ocupando el cargo de secretario general", indicó el partido en un comunicado.

Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el líder había recibido 180 de los 180 votos para permanecer en el máximo cargo.

Dos facciones principales del partido gobernante parecen competir por el dominio de la política vietnamita: un ala de seguridad alineada con Lam y otra más conservadora de corte militar.

El partido también anunció el nuevo politburó de 19 miembros, su máximo órgano de decisión.

De sus cuatro miembros de más alto rango, que por convención corresponden a los cuatro "pilares" del sistema de gobierno colectivo de Vietnam, ninguno está alineado con la facción militar.

To Lam había prometido el martes luchar contra la corrupción en un discurso ante el congreso del Partido Comunista, que se celebra dos veces por década.

En una serie de reuniones a puerta cerrada celebradas esta semana, casi 1.600 delegados tenían la tarea de establecer las políticas clave para los próximos años.