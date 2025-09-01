El líder norcoreano inspecciona nuevos misiles antes de viajar a China

El líder norcoreano, Kim Jong Un, inspeccionó una nueva línea de producción de misiles antes de viajar a China para participar en un desfile militar en Pekín, informó el lunes la prensa estatal.

Kim recorrió el domingo una fábrica de municiones y afirmó que "la capacidad de producción de misiles ha aumentado rápidamente" en el país, un aliado de Rusia.

También ratificó en la visita "tres nuevos planes de largo plazo ligados a la capacidad de producción de misiles", informó el lunes la agencia noticiosa oficial KCNA.

Corea del Norte ha enviado misiles y otras armas a Rusia para su guerra en Ucrania, junto a miles de soldados, según agencias de inteligencia surcoreana y occidentales.

La visita de Kim a la fábrica ocurrió antes de viajar a Pekín, donde se unirá a gobernantes como el presidente ruso Vladimir Putin, en un desfile militar en la ciudad.

La parada militar de Pekín se celebra en conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y es vista por muchos como la primera reunión multilateral internacional en la que participa el líder norcoreano.