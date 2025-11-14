El gobierno de EEUU intenta frenar el nuevo mapa electoral en California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acciones legales para bloquear el plan de California, aprobado por amplia mayoría, que busca redibujar temporalmente sus distritos electorales y favorecer al Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de 2026.

Según la demanda, la propuesta, conocida como Proposición 50, incurre en "manipulación racial de distritos", en violación de la enmienda 14 de la Constitución.

En un comunicado, la fiscal general Pam Bondi calificó el plan como un "descarado intento de acaparar poder, que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático".

Los votantes de California respaldaron este mes por amplia mayoría el plan, lo que se interpretó como una importante victoria para el gobernador Gavin Newsom, que consolida su proyección como figura destacada del Partido Demócrata al desafiar abiertamente al presidente republicano Donald Trump.

La Proposición 50 contempla una redistribución temporal de los distritos electorales que podría otorgar al Partido Demócrata cinco escaños adicionales en la pugna por el control del Congreso en las elecciones de medio mandato del próximo año.

Newsom y sus aliados demócratas promovieron la iniciativa como una forma de "plantarle cara a Trump" y equilibrar el terreno de juego después de que los republicanos de Texas aprobaran su propia redistribución de distritos.