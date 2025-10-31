Internacionales

El FBI desbarata un "posible ataque terrorista" en Michigan, dice su director

El FBI desbarata un posible ataque terrorista en Michigan, dice su director
La fuerza de combate del terrorismo del FBI realiza un registro en una vivienda en Dearborn, Michigan (EEUU), el 31 de octubre de 2025 Jeff Kowalsky
AFP
31 de octubre de 2025

El director del FBI, Kash Patel, dijo el viernes que la agencia frustró un potencial "ataque terrorista" durante el fin de semana de Halloween en el estado de Michigan, Estados Unidos.

"Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y detuvo a varias personas en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween", informó Patel en X.

En una publicación en Facebook, la policía de Dearborn, una ciudad al oeste de Detroit, afirmó que el FBI había llevado a cabo operaciones a primera hora del viernes.

"Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad", añadió.