El FBI allana la oficina de una veterana congresista demócrata en Virginia

El FBI llevó a cabo una redada el miércoles en la oficina y en un negocio de una destacada congresista demócrata de Virginia como parte de una investigación por corrupción, reportó la prensa estadounidense.

Louise Lucas, una veterana miembro del Senado estatal de Virginia, es copropietaria de un dispensario legal de marihuana que es objeto de la investigación, según Fox News y The New York Times.

El FBI dijo que estaba "ejecutando una orden de registro federal autorizada por un tribunal" en Portsmouth, Virginia, como parte de una investigación en curso, pero se negó a especificar de qué se trataba.

Lucas dijo este miércoles en X que las acciones del FBI "tienen que ver con mucho más que una senadora estatal; tienen que ver con el poder y con quién puede ejercerlo en nombre del pueblo".

"Lo que hemos visto encaja claramente en un patrón de esta administración: cuando se la cuestiona, intenta intimidar y silenciar a las voces que se le enfrentan", agregó.

Lucas fue una figura clave en el reciente esfuerzo por redefinir los distritos electorales federales de Virginia, una iniciativa que podría permitir a los demócratas ganar cuatro escaños más en la Cámara de Representantes.

El Times informó que la investigación por corrupción comenzó durante el gobierno de Biden, pero un congresista demócrata de Virginia cuestionó si el operativo del miércoles tenía motivaciones políticas.

"Mientras esperamos conocer todos los detalles de la investigación, debe reconocerse que este allanamiento del FBI se produce en el contexto más amplio del abuso reiterado del Departamento de Justicia del presidente (Donald) Trump para atacar a sus supuestos adversarios políticos", declaró el representante demócrata Bobby Scott en un comunicado.

Scott señaló la reciente imputación del exdirector del FBI James Comey, un crítico abierto del presidente, por supuestamente amenazar la vida de Trump, así como un intento fallido de presentar cargos contra otra de sus enemigas, la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

En los últimos meses, republicanos y demócratas también se han visto envueltos en una encarnizada batalla para redefinir los distritos electorales de cara a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.