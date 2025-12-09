El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno será enjuiciado por presuntos sobornos

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) fue llamado el lunes a juicio por presuntamente beneficiarse de sobornos, en un caso que salpica a su familia y a un exembajador de China, informó la Fiscalía general.

Moreno, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad con sede en Paraguay desde 2021, será procesado en ausencia por supuesto cohecho por la justicia de su país, lo que es permitido por la ley nacional.

Un magistrado de la suprema Corte Nacional de Justicia llamó a Moreno a juicio como autor directo de ese delito, así como a tres ciudadanos chinos, uno de ellos exembajador en Quito y dos exrepresentantes de la constructora Sinohydro de esa nación, señaló la entidad acusadora por la red social X.

Agregó que la esposa, una hija y dos hermanos del exgobernante serán procesados como cómplices.

Moreno, quien entre 2007 y 2013 también fue vicepresidente del mandatario socialista Rafael Correa, participó de una presunta red de corrupción que operó desde 2009 hasta 2018 en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador a cargo de Sinohydro, que habría pagado coimas por 76 millones de dólares (un 4% del costo de la obra), según la Fiscalía.

El exmandatario niega las acusaciones y se declara un perseguido político de Correa, de quien se distanció totalmente tras asumir el poder en 2017 al ganar las presidenciales como candidato del oficialismo.

"He presentado a Fiscalía todas las pruebas y no se ha podido probar que haya recibido yo un solo centavo", dijo Moreno recientemente por X.

Añadió que "carece de sustento" la acusación contra su esposa e hija y que la construcción de la hidroeléctrica fue contratada por Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017.

Correa fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por otro caso de corrupción que involucró a empresas como la constructora brasileña Odebrecht.