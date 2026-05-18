El exasesor de Zelenski paga una fianza de 3 millones de dólares antes de su juicio por corrupción

Un exasesor del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, fue puesto en libertad bajo fianza este lunes tras pagar una fianza de 3 millones de dólares en el marco de una investigación por corrupción que sacudió al país.

Andrii Yermak fue el más próximo asesor de Zelenski desde el inicio de la invasión rusa hasta su dimisión en noviembre de 2025, cuando fue vinculado a un escándalo de corrupción de varios millones de dólares.

Un portavoz judicial dijo a la AFP que el político de 56 años había pagado la fianza fijada la semana pasada en 140 millones de grivnas (unos 3,2 millones de dólares) y sería puesto en libertad a la espera de juicio.

Investigaciones de alto perfil por corrupción han provocado la salida de altos cargos del gobierno ucraniano, incluido un exministro de Defensa.

Sin embargo, la comparecencia de Yermak ante un tribunal la semana pasada suscitó interrogantes sobre el alcance y la magnitud de la corrupción en las más altas esferas del poder.

Yermak agradeció en redes sociales a quienes contribuyeron al pago de su fianza y prometió demostrar su inocencia ante la justicia.

"Respeto la ley y seguiré defendiendo mi postura y mi reputación exclusivamente por vías legales. No he huido a ninguna parte ni tengo intención de hacerlo", escribió en Telegram.

La semana pasada, Yermak afirmó ante el tribunal que no tenía suficiente dinero para obtener la libertad bajo fianza, pero dijo que pediría ayuda a "conocidos y amigos".

La fiscalía ha acusado a Yermak de blanqueo de capitales a gran escala mediante la construcción de una urbanización de lujo a las afueras de Kiev.

Un tribunal había señalado anteriormente que Yermak estaría sujeto a restricciones tras su puesta en libertad: deberá solicitar permiso para salir de Kiev, entregar su pasaporte y llevar un dispositivo de monitoreo electrónico.

Antes de su dimisión, Yermak era considerado la segunda persona más poderosa de Ucrania y acompañaba a Zelenski en sus visitas a Estados Unidos y a capitales europeas.

Ucrania se ha visto sacudida por varios escándalos de corrupción de alto perfil durante la guerra, y se ha encomendado al gobierno la tarea de combatir la corrupción y aplicar reformas para poder ingresar en organizaciones internacionales como la Unión Europea.