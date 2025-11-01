El ejército israelí dice que los tres cuerpos recibidos el viernes de Gaza no corresponden a rehenes

Los tres cuerpos entregados el viernes a Israel desde la Franja de Gaza y a través de la Cruz Roja no corresponden a los de ningún rehén capturado por Hamás el 7 de octubre de 2023, afirmó este sábado el ejército israelí.

Una fuente militar ya había indicado el viernes por la noche, en el momento de la entrega de los cuerpos, que no creía que se tratara de los cuerpos de los rehenes.

El movimiento islamista palestino Hamás devolvió hasta ahora los restos mortales de 17 de los 28 rehenes fallecidos que aceptó entregar en el marco de un acuerdo de tregua negociado por Estados Unidos.

Entre los 17 restos mortales devueltos se encuentran los de 15 israelíes, un tailandés y un nepalí.

De conformidad con los términos del acuerdo de alto el fuego, por cada israelí entregado, Israel devolvió 15 cadáveres de palestinos fallecidos durante la guerra, lo que suma un total de 225.

Tras la entrada en vigor de la tregua, Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes supervivientes que seguían cautivos en Gaza, e inició el proceso de devolución de los cadáveres de los rehenes fallecidos.

Pero los sucesivos retrasos en la entrega de los cuerpos provocaron el enojo del gobierno israelí, que acusó a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego.

Los familiares de los rehenes también exigieron medidas más severas para obligar al grupo palestino a cumplir el acuerdo.

Diez cadáveres de rehenes del 7 de octubre seguirían en Gaza, así como el de un soldado fallecido durante una guerra en 2014.

Pese a la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, Israel bombardeó dos veces Gaza, en represalia por disparos que mataron a tres de sus soldados.

Los ataques aéreos del 19 de octubre causaron al menos 45 muertos en Gaza, según fuentes palestinas. Y los bombardeos del martes dejaron 104 fallecidos, según las mismas fuentes.

Hamás, que niega haber disparado contra los soldados israelíes, acusó a Israel de violar el alto el fuego.