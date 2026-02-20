El Constitucional español rechaza el último recurso de un padre para evitar la eutanasia de su hija

El Tribunal Constitucional español rechazó el último recurso del padre que se opone a la eutanasia aprobada para su joven hija parapléjica, aunque la batalla judicial continuará ante las instancias europeas, según sus abogados.

"El recurso de amparo de un padre que solicitó la suspensión de la eutanasia de su hija" fue denegado ante la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental", explicó el Constitucional en un comunicado.

El Tribunal Supremo ya había confirmado en enero la validez de las decisiones de dos instancias anteriores, que consideraron que la eutanasia solicitada por la joven -de 25 años ahora- había sido autorizada cumpliendo los requisitos previstos por la ley.

La asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, que representa al padre, insistió en un comunicado en que "se están vulnerando derechos fundamentales" y que llevará "el caso de Noelia", como se llama la joven, "ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo".

La joven quedó parapléjica tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio en 2022 e inició la solicitud para la eutanasia en abril de 2024.

Tras el examen pertinente, los especialistas de la administración catalana estimaron que su petición era acorde a la ley estatal, que estipula que toda persona en uso de sus facultades y con una "enfermedad grave e incurable" o un padecimiento "crónico e imposibilitante" puede solicitar ayuda para morir, si cumple ciertos requisitos.

Poco antes de la fecha prevista para la eutanasia, se detuvo el proceso cuando la justicia aceptó un recurso del padre que argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que podían "afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente".

En una audiencia el año pasado, no obstante, la joven ratificó su petición.

El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir.

Los requisitos para llevarla a cabo son estrictos, como que el solicitante sea "capaz y consciente" al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, y que reciba la autorización de una comisión de evaluación.