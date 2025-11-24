El canciller iraní viajará el miércoles a Francia

El canciller iraní, Abás Araqhchi, viajará el miércoles a París para conversar con su par, Jean-Noël Barrot, sobre el programa nuclear de Teherán y dos franceses bloqueados actualmente en la embajada en Irán, indicó este lunes la diplomacia francesa.

Teherán está bajo presión de las potencias occidentales para permitir que los inspectores de la agencia de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ingresen a sus instalaciones.

"El ministro de Relaciones Exteriores Araghchi viajará a Francia el miércoles y se reunirá con el ministro", detalló la diplomacia francesa, precisando que será una oportunidad para instar a Irán a retomar la cooperación con el OIEA.

Teherán cortó relaciones con el OIEA a raíz de la breve guerra iniciada por Israel en junio. El país islámico estimó que el organismo era en parte responsable del conflicto, iniciado tras la aprobación de una resolución crítica sobre el programa nuclear iraní.

Las inspecciones terminaron reanudándose, pero no en los sitios nucleares clave como Fordo, Natanz e Isfahán, afectados por los ataques.

El jueves, el OIEA adoptó una resolución que pide a Irán cooperar "plenamente y sin demora" con este regulador. Teherán abogó entonces por un nuevo enfoque para permitir la inspección de sus sitios nucleares atacados.

Ambos cancilleres también conversarán de los casos de Cécile Kohler y Jacques Paris, que salieron de prisión el 28 de octubre tras más de tres años detenidos en Irán. Ahora se encuentran en la embajada de Francia de Teherán a la espera de una autorización para abandonar el territorio.