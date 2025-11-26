El canciller de Israel agradece el apoyo del presidente Milei en su visita a Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, recibió este martes al canciller de Israel, Gideon Saar, en una reunión en Buenos Aires en la que el diplomático definió al gobierno del mandatario de derecha como "uno de los mejores amigos de Israel en el mundo".

La visita del canciller israelí forma parte de una gira que incluyó el lunes una reunión en Asunción con miembros del gobierno paraguayo.

Saar consideró que Milei es "uno de los líderes más audaces e impresionantes".

En reiteradas ocasiones el presidente argentino ha manifestado que Israel es uno de sus principales aliados internacionales, al que ha visitado varias veces desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

"Fue un verdadero honor reunirme con él en Buenos Aires y conversar sobre nuestras extraordinarias relaciones bilaterales. La delegación económica que me acompaña es una expresión de nuestra confianza en las audaces reformas económicas del presidente y en la economía argentina bajo su liderazgo", sostuvo Saar en un mensaje en X.

Durantee la reunión en Casa Rosada ambos líderes hablaron sobre "la próxima visita del presidente (Milei) para inaugurar la embajada argentina en Jerusalén", aunque sin fecha definida aún.

"Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo. ¡Seguiremos fortaleciendo estas extraordinarias relaciones", dijo Saar.

La reunión entre Milei y Saar se desarrolló en la Casa Rosada sin acceso de la prensa.

Antes, el canciller israelí se reunió con su homólogo argentino, Pablo Quirno, con el que conversó, entre otros temas, sobre vuelos comerciales directos entre ambos países.

La comunidad judía en Argentina es la más grande de América Latina con unos 300.000 miembros.