El autor del atentado a la sinagoga en Mánchester juró fidelidad al Estado Islámico durante el ataque

El autor del atentado contra una sinagoga en Mánchester, en el norte de Inglaterra, la semana pasada, llamó a la policía durante el ataque afirmando "jurar fidelidad al Estado Islámico", indicó el miércoles un portavoz antiterrorista británico.

"Al inicio del ataque frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, el agresor llamó a la policía, afirmando jurar fidelidad al grupo Estado Islámico", declaró el portavoz.

El autor del atentado, Jihad al-Shamie, un británico de origen sirio de 35 años, fue abatido por la policía.

Dos fieles judíos, Melvin Cravitz y Adrian Daulby, murieron en el ataque, que ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur y que también dejó tres heridos graves.

La policía reconoció que Adrian Daulby y uno de los heridos fueron alcanzados por disparos de las fuerzas del orden mientras intentaban impedir que el agresor entrara al lugar de culto.

El atacante embistió con su automóvil a personas que se encontraban frente al edificio, antes de salir del vehículo y atacar a los fieles con un cuchillo.

La policía antiterrorista había afirmado no tener constancia de que el autor tuviera antecedentes de extremismo islamista.

Este atentado, que ocurrió en un momento en que la sinagoga estaba muy concurrida, es uno de los peores dirigidos a la comunidad judía en Europa desde el ataque de Hamás, el 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

Seis personas sospechosas de "preparación e incitación a cometer actos terroristas" fueron arrestadas, de las cuales dos fueron liberadas el sábado.