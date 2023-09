EEUU dice que líder norcoreano espera tener reunión sobre armas en Rusia

La Casa Blanca dijo el lunes que el líder norcoreano, Kim Jong Un, espera tener un "compromiso diplomático a nivel de líderes" con el presidente Vladimir Putin en Rusia.

"Como hemos advertido públicamente, las negociaciones sobre armas entre Rusia y la RPDC están avanzando activamente", dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, utilizando un acrónimo para Corea del Norte.

"Tenemos información de que Kim Jong Un espera que estas discusiones continúen hasta incluir un compromiso diplomático a nivel de líderes en Rusia".

La semana pasada, la Casa Blanca dijo que Rusia ya mantenía conversaciones secretas con Corea del Norte para adquirir municiones y suministros para la campaña militar de Moscú en Ucrania.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que a pesar de sus negativas, Corea del Norte suministró el año pasado cohetes de infantería y misiles a Rusia que fueron utilizados por el grupo militar privado Wagner.

Ucrania está impulsando una contraofensiva muy criticada tanto en el sur como en el este que Putin tachó el lunes de fracaso, aunque Moscú parece ansioso por conseguir urgentemente más suministros militares para reforzar sus fuerzas.

Watson dijo el lunes que Washington instó a los norcoreanos "a cesar sus negociaciones armamentísticas con Rusia y a cumplir los compromisos contraídos por Pyongyang de no proporcionar ni vender armas a Rusia".

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, viajó el mes pasado a Corea del Norte con la intención de adquirir municiones adicionales para la guerra, dijo.

El diario The New York Times señaló que es probable que Kim, que rara vez viaja fuera de su país, se desplace este mes a Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, no lejos de Corea del Norte, para reunirse con Putin.

El periódico afirma que Putin quiere proyectiles de artillería y misiles antitanque de Corea del Norte, y que Kim podría incluso viajar a Moscú, pero eso es incierto.

Según los informes, Kim busca tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, así como ayuda alimentaria para su empobrecida nación.

- ¿Progreso contraofensivo? -

La semana pasada, en las Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Japón dijeron que cualquier acuerdo para aumentar la cooperación entre Rusia y Corea del Norte violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad que prohíben los tratos de armas con Pyongyang, resoluciones que el propio Moscú había respaldado.

Dijeron que tras la visita de Shoigu a Pyongyang, otro grupo de funcionarios rusos viajó a Corea del Norte para mantener conversaciones de seguimiento.

Las autoridades ucranianas han asegurado que se han producido algunos avances en la contraofensiva clave tras la invasión rusa de febrero de 2022, pero Putin volvió a afirmar el lunes que el intento de retomar el terreno perdido ante Moscú había sido infructuoso.

"No es que se esté estancando. Es un fracaso", dijo Putin durante una rueda de prensa con el líder turco Recep Tayyip Erdogan en la ciudad turística de Sochi, en el Mar Negro.

"Al menos hoy esto es lo que parece. Veamos qué ocurre después".

