EEUU desmiente su participación en la cumbre del G20 en Sudáfrica

Estados Unidos desmintió categóricamente este jueves su participación en la cumbre del G20 en Sudáfrica, después de que el presidente Cyril Ramaphosa afirmara que Washington había cambiado de opinión con respecto al boicot de la cita, atizado la tensión entre ambos países.

Sudáfrica y Estados Unidos se han enfrascado en varias pugnas desde el regreso de Donald Trump a la presidencia este año, y la relación bilateral está marcada por acusaciones sin fundamentos de que el país africano persigue y mata a los granjeros blancos.

El gobierno de Trump anunció la semana pasada que no enviaría ningún representante al encuentro de las principales economías del mundo y pidió a Sudáfrica que no emitiera la tradicional declaración conjunta al final de la reunión.

En un giro de última hora, Ramaphosa afirmó este jueves que Estados Unidos le había manifestado su deseo de participar en la cumbre del G20, sin precisar la forma.

Unas horas después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavit, desmintió sus declaraciones.

"Estados Unidos no participa en las conversaciones oficiales del G20 en Sudáfrica", declaró a los periodistas Leavitt.

"Hoy temprano, vi al presidente sudafricano criticando a Estados Unidos y al presidente estadounidense, y ese lenguaje no es del agrado del presidente ni de su equipo", añadió.

La Casa Blanca precisó que el embajador de Estados Unidos asistirá, pero solamente para participar en la ceremonia de entrega de la posta, ya que la próxima cumbre se celebrará en Florida.

Ramaphosa declaró este jueves que recibió una notificación de Estados Unidos sobre "un cambio de opinión sobre su participación".

"Esto llega a última hora antes del inicio de la cumbre. Por este motivo necesitamos participar en estas discusiones para ver el sentido práctico y qué significa realmente", dijo.

La embajada de Estados Unidos había confirmado el sábado la ausencia del país en la cumbre, en una nota en la que afirmó que las prioridades de la reunión presidida por Sudáfrica estaban "en contra de las posturas políticas estadounidenses".

En respuesta, Ramaphosa declaró el jueves que Sudáfrica no se dejaría intimidar.

"No es posible que la ubicación geográfica de un país o su ingreso determinen quién tiene voz y quién es menospreciado", afirmó en un acto con representantes de la sociedad civil en vísperas de la cumbre.

"Esto básicamente quiere decir que no debe haber intimidación de un país hacia otro", agregó antes de la cumbre en Johannesburgo el 22 y 23 de noviembre.

- "Falta de consenso" -

"Estados Unidos, la mayor economía del mundo, necesita estar acá", agregó Ramaphosa tras el giro de este jueves.

"Por esto es gratificante escuchar que hubo un cambio de estrategia y todavía estamos debatiendo cómo se manifestará", dijo.

El mandatario no precisó el formato de participación en la región, a la que asistirán alrededor de 40 países, incluidos varios jefes de Estado.

Los 19 países del G20, a los que se suman la Unión Europea y la Unión Africana, representan el 85% del PIB mundial y aproximadamente dos tercios de la población.

La presidencia sudafricana, cuyo tema es "Solidaridad, igualdad, sostenibilidad", se centrará principalmente en el alivio de la deuda de los países en desarrollo, la financiación de la adaptación al cambio climático y la lucha contra las desigualdades económicas.

Además de Trump, el presidente argentino, Javier Milei, había anunciado su ausencia, pero enviará al canciller, Pablo Quirno, en su lugar.

La embajada estadounidense advirtió que si se publicaba una declaración final, este documento debía ser presentado únicamente como un comunicado del presidente sudafricano para reflejar "la falta de consenso".

Pero el ministro de Relaciones Exteriores sudafricano, Ronald Lamola, afirmó que su país seguiría adelante para sacar una declaración conjunta.

"Nadie que esté ausente nos puede decir que no podemos adoptar una declaración o tomar una decisión en la cumbre", declaró el ministro. "Si no se logra una declaración, no será porque alguien ausente lo dijo".