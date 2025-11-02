EEUU busca relanzar contacto militar con China tras reunión Trump-Xi

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el sábado que en las conversaciones con su homólogo chino las dos partes acordaron reiniciar contactos entre sus fuerzas armadas para "evitar conflictos y desescalar".

Hegseth se reunió con el secretario chino de Defensa, Dong Jun, al margen de una cumbre regional en Malasia, al día siguiente del encuentro de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en Corea del Sur.

"Acabo de hablar con el presidente Trump y estamos de acuerdo en que la relación entre Estados Unidos y China nunca ha sido mejor", sostuvo Hegseth en X.

Agregó que había vuelto a conversar con Dong después del encuentro en Malasia.

"El almirante y yo acordamos que la paz, la estabilidad y las buenas relaciones son el mejor camino para nuestros dos grandes y fuertes países", afirmó.

El jefe del Pentágono agregó que él y Dong también acordaron "establecer canales entre militares para evitar conflictos y desescalar cualquier conflicto que surja".

Tales canales han existido por años pero han caído en desuso.

Inicialmente no hubo comentario de parte de China.

Tras la cita de Malasia, el Ministerio de Defensa chino dijo en un comunicado que Dong le dijo a Hegseth que ambas partes deben "aumentar la confianza y borrar la incertidumbre", y pidió a "los dos ejércitos explorar la forma correcta de llevarse bien".

Los relaciones entre los dos países se han tensado últimamente por la beligerancia de Pekín en el mar de China Meridional, que el gigante asiático reclama como propio en su casi totalidad.

También han discrepado sobre Taiwán, la isla de gobierno democrático que China insiste en que es parte de su territorio.