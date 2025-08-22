Ecuador registra el segundo asesinato de un periodista en 2025

El periodista ecuatoriano Xavier Ramos fue asesinado el jueves en la ciudad de Guayaquil y es el segundo reportero muerto violentamente este año en Ecuador, país que mantiene una guerra contra el crimen organizado, reportó la oenegé Fundamedios.

En marzo pasado, Patricio Aguilar, director del periódico comunitario El Libertador, de la provincia costera de Esmeraldas (noroeste y cerca de la frontera con Colombia), falleció en un ataque armado producido en la convulsa localidad de Quinindé, donde vivía.

Fundamedios, una organización regional que defiende la libertad de expresión, señaló a través de la red social X que Ramos, colaborador del diario El Universo, fue hallado muerto en su domicilio, ubicado en el norte del puerto de Guayaquil (suroeste).

Agregó que el periodista vivía solo y no acudió a trabajar, lo que alertó a sus colegas.

"Investigadores señalan que el crimen habría ocurrido entre la madrugada y la mañana (del jueves); en la vivienda no había cámaras, pero en el sector sí existen dispositivos que serán revisados", indicó la oenegé, que condenó el asesinato de Ramos.

Gino Sánchez, oficial de la Policía en Guayaquil, afirmó que la víctima presentaba "heridas producidas por un arma blanca", de acuerdo con el diario digital Primicias.

La presidencial secretaría de Comunicación expresó su pesar y solidaridad por el fallecimiento de Ramos.

Según la oenegé Periodistas Sin Cadenas, Ecuador no registraba asesinato de periodistas desde 2022, cuando tres reporteros fueron muertos.

En 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien había dejado el periodismo de investigación para dedicarse a la política, fue asesinado a balazos al salir de un mitin en Quito una semana antes de la elección de ese año.

Debido a enfrentamientos por el poder entre bandas del narcotráfico con nexos con carteles internacionales, el país fue el más peligroso de Latinoamérica en 2024, con una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con Insight Crime.