Dos muertos por un accidente en una mina en España

Rescatistas recuperaron el sábado el cadáver de un segundo trabajador tras un hundimiento registrado en una mina de carbón de Asturias, un nuevo accidente que afecta a esa histórica región minera española, indicó el servicio de emergencias local.

La dependencia informó en un comunicado que el viernes por la tarde recibió una alerta por el colapso que afectó el segundo nivel de una explotación minera en Vega de Rengos, dentro del municipio de Cangas del Narcea.

Posteriormente, publicó en la red social X que se había recuperado uno de los cuerpos, antes de confirmar en un mensaje separado que los rescatistas hallaron un segundo cadáver poco después de la medianoche del sábado.

"El material del derrabe dificultó las tareas para rescatar a ambos afectados", asegura el comunicado, en el que se rectificó una información inicial que hablaba de tres mineros atrapados por el accidente.

"Hoy es un día triste para Asturias y para todo el país", escribió en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresando su "solidaridad con la familia minera", los familiares y amigos de las víctimas.

Según datos del gobierno regional de Asturias, la compañía minera TYC Narcea Special Research opera el sitio para extraer antracita.

El alcalde de la cercana localidad de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, sugirió que se trataba de "un desafortunado accidente" y declaró a la radio local Cope Asturias que los inspectores habían revisado recientemente la mina y "todo estaba en orden".

En marzo, una explosión en una mina de carbón en Asturias mató a cinco personas, uno de los más graves accidentes en España en décadas.

Desde hace siglos, la minería ha sido una de las principales industrias en esa región.