Dirigente opositor tiende la mano a Netanyahu para salvar a los rehenes de Gaza

El líder de un partido opositor en Israel ofreció la noche del sábado al primer ministro Benjamin Netanyahu formar un gobierno de unidad nacional, para facilitar la liberación de los rehenes en Gaza y evitar la intransigencia de la extrema derecha en el poder.

Los rehenes fueron capturados durante el ataque del movimiento islamista Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

De los 251 rehenes capturados aquel día en el sur de Israel, 49 todavía están en Gaza, incluidos 27 que según el ejército israelí fallecieron.

El gobierno de Netanyahu no tiene mayoría absoluta en el Parlamento israelí desde que su coalición perdió el apoyo de los partidos ultraortodoxos asquenazíes el pasado mes de julio.

Para gobernar depende de sus aliados de extrema derecha, quienes se oponen a cualquier acuerdo de liberación de rehenes con Hamás y abogan por continuar la guerra hasta eliminar al movimiento islamista.

"Hago un llamado a Netanyahu, Yair Lapid y Avigdor Lieberma: es hora de formar un gobierno para la liberación de los prisioneros", declaró el también exministro de Defensa israelí Benny Gantz, líder del partido Unión Nacional (centro derecha).

Yair Lapid, líder del primer partido de la oposición, Yesh Atid (centro), dispone de 24 diputados en la Knesset, el parlamento israelí.

Lieberman, jefe del partido nacionalista Israel Beiteinou, cuenta con ocho diputados, la misma cantidad que Gantz.

Junto con los 32 diputados del partido de Netanyahu, el Likud (derecha), los tres partidos de oposición podrían formar una coalición que dispondría de una mayoría de 72 escaños (de 120) en el Parlamento.

- "Salvaremos a nuestros hermanos" -

El gobierno que Gantz propuso comenzaría su mandato "con un acuerdo sobre los rehenes que traiga a todos de vuelta a casa", luego aprobaría una ley que establecería "un marco de servicio militar que integre a nuestros hermanos ultraortodoxos" y finalmente convocaría elecciones para la primavera de 2026, dijo.

Los ultraortodoxos están mayoritariamente exentos del servicio militar y esta exención genera cada vez más rechazo en Israel, cuya población está en gran medida a favor de que sean reclutados bajo las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos, sujetos al servicio militar obligatorio a los 18 años.

La salida de los partidos ultraortodoxos de la coalición gobernante en julio pasado se produjo tras una disputa sobre este divisivo tema.

"El deber de nuestro Estado es antes que todo salvar la vida de los judíos y de todos los ciudadanos. Cada rehén en peligro de muerte podría ser nuestro hijo, su hijo", agregó Gantz en una conferencia de prensa.

Sin embargo, el líder opositor no pidió poner fin a la guerra y dijo que hay que seguir persiguiendo a Hamás.

"Los terroristas de Hamás que están matando de hambre a los rehenes deben morir, como los nazis. Los perseguiremos hasta su último día. Pero antes que nada, salvaremos a nuestros hermanos", declaró el también exjefe del Estado Mayor israelí.

Gantz aclaró que hizo su llamado sin consultas previas con los otros líderes políticos. Ni Netanyahu, ni Lapid ni Lieberman han reaccionado públicamente al ofrecimiento.

- "Guerra eterna" -

Mientras Gantz hacía su propuesta, decenas de miles de israelíes se manifestaban en Tel Aviv, como cada sábado por la noche, en apoyo a los rehenes y para exigir al gobierno el fin de la guerra y un acuerdo que permita su liberación.

"En lugar de salvar vidas, Netanyahu condena a muerte a los rehenes que aún están vivos [y] nos condena a una guerra eterna e inútil", declaró ante los manifestantes Yotal Cohen, hermano de Nimrod Cohen, uno de los rehenes que se cree está aún vivos.

El lunes pasado Hamás aprobó una propuesta de cese el fuego que prevé, según fuentes palestinas, una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos.

El jueves por la noche Netanyahu ordenó negociaciones inmediatas "para la liberación de todos nuestros rehenes y para poner fin a la guerra en condiciones aceptables para Israel", lo que conlleva también el desarme de todos los grupos palestinos en la Franja de Gaza.

Sin embargo, no hizo referencia a la propuesta que Hamás puso sobre la mesa, elaborada por los países mediadores: Egipto, Catar y Estados Unidos.

El ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Las represalias israelíes en Gaza han dejado 62.622 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza -gobernada por Hamás-, que la ONU considera fiables.