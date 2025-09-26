Diecisiete presos muertos en choque entre bandas narco en cárcel de Ecuador

Una nueva disputa armada entre bandas de narcotraficantes en una cárcel de Ecuador provocó 17 muertos el jueves, con cuerpos decapitados y acuchillados que recuerdan los peores enfrentamientos de este tipo en el país.

La cifra, confirmada por la Fiscalía general, eleva a 30 el número de presos muertos en circunstancias similares en los últimos tres días. También falleció un guardia penitenciario, en medio de una ola de violencia sin precedentes en la nación que hace una década era tranquila.

Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la AFP muestran a una decena de hombres tendidos en el suelo con el torso desnudo, ensangrentados y varios de ellos decapitados en la cárcel de la costera Esmeraldas, capital de la provincia homónima en el norte del país.

Con rostros de preocupación, decenas de personas, entre allegados y pobladores, aguardaban noticias en los exteriores del reclusorio, que permanece rodeado por un fuerte cordón policial y militar, constató la AFP.

Una mujer que pidió reserva de su identidad relató con angustia que llegó al lugar tras una llamada telefónica de vecinos de la prisión que le alertaron sobre el disturbio de la madrugada. Dijeron "que escuchaban la balacera, que escuchaban los gritos, que escuchaban los lamentos", indicó.

"Mi hijo está preso ahí. Yo no sé si lo habrán matado", manifestó un hombre exaltado entre la muchedumbre, mientras que una madre expresó que "quiero saber si está vivo mi hijo o está muerto".

- Militar herido -

El Ejército señaló por la red social X que los presos utilizaron armas blancas y de fuego para atacarse y que un soldado resultó herido durante una operación para restablecer el orden.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Los choques entre presos del jueves se produjeron en la principal penitenciaría de Esmeraldas, un puerto petrolero cerca de la frontera con Colombia y con capacidad para 1.100 reclusos, pero que en 2022 albergaba a más de 1.400, de acuerdo con el organismo a cargo de las penitenciarías.

El lunes, enfrentamientos entre reclusos en la prisión de la costera Machala, al suroeste y cercana a Perú, terminaron con la muerte de 13 detenidos y un guardia. Otras 14 personas quedaron heridas, según información oficial.

Gran parte de la droga que se produce en Colombia y Perú, los mayores exportadores de cocaína mundiales, sale por los puertos de Ecuador y se consume en Estados Unidos y Europa.

- De las peores matanzas -

La mayor matanza entre presos en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar fue asesinado en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste). Esta es considerada una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.

Los reclusos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los sangrientos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

En la convulsa Esmeraldas, nueve personas fueron asesinadas en 2023 durante el ataque armado de una treintena de mafiosos que llegaron en lanchas y automóviles a un puerto de pescadores artesanales y abrieron fuego cuando en el sitio había más de 1.500 pobladores.

Las cárceles ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra al crimen organizado y a su país en conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de bandas del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Ecuador era un país tranquilo pero los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

Por territorio ecuatoriano transita un 70% de la droga que va hacia Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales.