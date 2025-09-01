Detenido un sospechoso de matar al expresidente del Parlamento ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció el lunes la detención de una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento Andrii Parubii.

Una declaración del Ministerio del Interior ucraniano sugirió que el tiroteo del sábado había sido planeado cuidadosamente, y apoyó la versión de Zelenski de que se trató de un plan intencional.

Parubii de 54 años, figura destacada de los movimientos proeuropeos en Ucrania y presidente del Parlamento de 2016 a 2019, fue asesinado a tiros el sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país.

Zelenski afirmó que el ministro del Interior, Igor Klimenko, y el jefe del servicio de seguridad, Vasil Maliuk, le informaron del arresto de un sospechoso del tiroteo.

"Las investigaciones necesarias están en curso", aseguró Zelenski en redes sociales. "Agradezco a nuestras fuerzas del orden su trabajo rápido y coordinado".

En una publicación posterior, tras hablar con el fiscal jefe Ruslan Kravchenko, Zelenski añadió: "El sospechoso ha prestado su testimonio inicial. Se están llevando a cabo investigaciones urgentes para determinar todas las circunstancias de este asesinato".

Por su parte, Klimenko publicó en Telegram que decenas de policiales y agentes de seguridad participaron en la operación para detener al sospechoso.

"De momento no habrá muchos detalles", agregó. Sólo diré que el crimen fue preparado cuidadosamente: el horario de los movimientos del fallecido fue estudiado, la ruta fue trazado y se elaboró un plan de escape".

- Buscado en Rusia -

En vísperas del tiroteo del sábado, la televisión pública ucraniana Suspilne citó fuentes anónimas según las cuales el atacante estaba vestido de repartidor y utilizó una bicicleta eléctrica.

Algunas autoridades ucranianas sugirieron la participación rusa en la muerte de Parubii, quien era miembro del Parlamento.

El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, afirmó en Telegram que Parubii había sido "asesinado por las balas del enemigo", en alusión a Rusia, que invadió a Ucrania en febrero de 2022 y desencadenó la guerra en curso entre ambos países.

Parubii era especialmente conocido por su papel en los principales movimientos proeuropeos de Ucrania, primero la "Revolución Naranja" de 2004 y luego las protestas de Maidán en 2014.

La prensa rusa indicó que Parubii era buscado por las autoridades rusas desde 2023.

Historiador de formación, Parubii defendió en su juventud la independencia ucraniana de la Unión Soviética.

También era un destacado defensor del idioma ucraniano por encima del ruso, un tema altamente politizado.

Durante las protestas de Maidán, Parubii fue "comandante" de las fuerzas opositoras de autodefensa.

Ese mismo año, la prensa ucraniana publicó que había sobrevivido un intento de asesinato con granada.