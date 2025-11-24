Designar como grupo terrorista al Cartel de los Soles es una "patraña" de EEUU, denuncia Venezuela

Venezuela calificó el lunes de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Estados Unidos anunció el 16 de noviembre que planeaba clasificar como una organización terrorista extranjera a ese supuesto grupo, pero aún no lo ha oficializado.

La designación fue anunciada en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe. El fin de semana seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de estas maniobras militares.

"Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles", indicó la cancillería en un comunicado.

Caracas sostiene que se trata de una "infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela".

Rubio sostiene que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios "que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela".

"El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", declaró el secretario de Estado Marco Rubio al anunciar la designación a mediados de noviembre.