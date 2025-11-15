Designan un nuevo fiscal para instruir el caso electoral contra Trump

Un nuevo fiscal fue designado este viernes en el estado de Georgia, sureste de Estados Unidos, para instruir el caso contra el presidente Donald Trump y otras 14 personas acusadas de intentar revertir ilegalmente los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Si bien un juicio contra Trump parece improbable mientras sea presidente, no ocurre lo mismo con sus coacusados, entre ellos su exabogado Rudy Giuliani y su exjefe de gabinete Mark Meadows.

La semana pasada, el mandatario republicano indultó a 77 personas involucradas en este caso, entre las cuales figuraban estaban Giuliani y Meadows.

Sin embargo, estos indultos solo se aplican a la justicia federal.

En diciembre de 2024, tras la elección de Trump, la justicia de Georgia ordenó la destitución de la fiscal Fani Willis debido a una relación sentimental con un investigador que ella misma había contratado para este caso.

La fiscalía de Georgia tenía hasta este viernes para nombrar un nuevo fiscal, o el caso sería desestimado.

El fiscal Peter Skandalakis anunció en un comunicado que había sido designado para tomar el caso, tras postularse luego de contactar a varios colegas que declinaron el ofrecimiento.

"Mi único objetivo es asegurar que este caso se maneje de manera adecuada, justa y con total transparencia", afirmó.

Los dos casos federales contra Trump —por intentos ilegales de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por retención de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca— fueron archivados después de la elección del mandatario en noviembre de 2024, bajo la política del Departamento de Justicia de no acusar ni procesar a un presidente en funciones.

Por otro lado, Trump fue condenado penalmente en el estado de Nueva York por pagos ocultos a la actriz porno Stormy Daniels, pero obtuvo una exención de pena en enero, diez días antes de asumir el cargo.