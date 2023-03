Cumbre de líderes de la UE en medio de tensiones entre Francia y Alemania

Los líderes de los países de la Unión Europea (UE) iniciaron este jueves una cumbre en Bruselas ensombrecida por las disputas entre Francia y Alemania sobre el lugar de la energía nuclear en la lucha contra el cambio climático, así como por la prohibición de los motores térmicos en 2035.

De acuerdo con la agenda oficial del encuentro, los líderes europeos discutirán sobre Ucrania y las formas de fortalecer la competitividad de la economía europea, además de la coyuntura económica del bloque.

Sin embargo, diplomáticos consultados coinciden en apuntar la posibilidad de que las crecientes disputas en las posiciones defendidas por franceses y alemanes ocupan un espacio importante en las conversaciones.

En particular, líderes europeos no esconden la incomididad generada por el brusco cambio de posición de Alemania, que ahora bloquea un plan para prohibir los automóviles con motor de combustión interna a partir de 2035, una iniciativa que ya había sido aprobada.

Ese plan quedó estancado después que Alemania pasó a exigir que la Comisión Europea presente un programa que abra el camino para los vehículos que funcionarán con combustibles sintéticos.

La tecnología, aún en desarrollo, es defendida por fabricantes alemanes e italianos de automóviles de alta gama y permitiría extender el uso de motores de combustión interna después de 2035.

El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, dijo al llegar a la reunión que el tema "no es un asunto formal de la cumbre, y si tengo la ocasión de hablar con el jefe del gobierno alemán mencionaré el tema".

Sin embargo, añadió, "sentimos que la mayoría de los países dice que hemos alcanzado un objetivo, entonces no cambiemos de objetivo".

A su vez, el primer ministro de Letonia, Arturs Karins, afirmó que era "bastante confuso que un gobierno, después de que todos los acuerdos fueron alcanzados, súbitamente da un paso atrás". "Es una señal muy, muy delicada para el futuro", agregó.

Al llegar a la reunión, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, señaló de su lado que "es apenas una cuestión de encontrar la manera correcta de implementar esta promesa de larga data hecha por la Comisión". "Si entiendo bien las discusiones, va por buen camino", matizó.

- Líderes bajo presión -

Franceses y alemanes llegan a esta cumbre bajo fuerte presión.

Se trata de las dos mayores economías de la UE, con una sólida tradición de actuar de la mano en beneficio de los intereses del bloque, y por ello las crecientes tensiones han opacado otros temas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta fuertes manifestaciones y huelgas por el proyecto de reformas de las pensiones.

De su lado, Scholz llega a la capital belga enredado en las divisiones de su coalición gubernamental.

Hace una semana, las posiciones de París y Berlín volvieron a quedar en lados opuestos de la discusión sobre el rol de la energía nuclear en una propuesta de reglamento de la Comisión Europea sobre política industrial.

El 16 de marzo, Bruselas presentó sus planes para impulsar la producción de tecnología limpia en Europa, garantizar que los permisos se otorguen más rápidamente y que los proyectos tengan un mejor acceso a la financiación.

Francia, que utiliza energía nuclear, quería que ese sector fuese incluido en la lista y logró una victoria parcial, ya que figura en las propuestas anunciadas, aunque los planes solo se aplican a los reactores de cuarta generación que aún no existen.

En esa discusión, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dijo que la energía nuclear "no es segura, no es rápida, no es barata y no respeta el medio ambiente" , y que "usarlas bajo banderas de europeas, sería una estafa".

La Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, mantiene complejas conversaciones con Alemania para encontrar una salida a la inesperada crisis.

Macron y Scholz tienen en agenda una reunión bilateral el viernes, para tratar de desactivar eventuales conflictos y enviar al resto del bloque un mensaje de unidad.