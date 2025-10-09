Cuatro músicos y un vendedor, heridos en un ataque durante un concierto en Lima

Cuatro músicos de una conocida banda de cumbia peruana resultaron heridos de bala cuando realizaban un concierto en Lima, en un ataque de sicarios en el que también fue impactado un vendedor, informó la policía este jueves.

La agresión contra la orquesta Agua Marina, con 49 años de trayectoria, añade más tensión a un país sacudido por una ola de extorsiones del crimen organizado jamás vista.

"El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario", declaró a la prensa el jefe de la región policial de la capital, general Felipe Monroy.

La crisis de inseguridad ha desencadenado continuas protestas contra el gobierno de la impopular Dina Boluarte. La más reciente por parte los transportistas semiparalizó Lima el pasado lunes.

Antes de la medianoche del miércoles, la banda de cumbia - el género más popular de Perú - fue atacada cuando realizaba una presentación ante unas 2.000 personas en un centro recreativo del distrito de Chorrillos, en el sur de Lima, dijo a la AFP Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Artistas y Empresarios del Perú.

Videos de los asistentes al concierto subidos en redes sociales muestran varios momentos del ataque.

En algunos se escucha una ráfaga de disparos, y en otros, a un músico desvaneciéndose en brazos de otros miembros del grupo que lo sacan de la tarima.

"Fueron dos ráfagas de bala, fue muy rápido. Pensábamos que era un cortocircuito (...) Comenzó a salir humo, pero ya cuando vimos (...) que se estaban apoyando entre ellos (los músicos), cargándose y saliendo mal, el pánico entro entre nosotros", dijo un testigo bajo reserva al canal N de televisión.

Los músicos están fuera de peligro y se recuperan en dos hospitales de Lima, según partes médicos y el representante de los artistas. El quinto herido también sobrevivió, de acuerdo con la prensa.

- "Aplastados por el hampa" -

Peritos "recogieron 27 casquillos de bala de 9 milímetros y no se descarta que los atacantes hayan usado más de un arma al abrir fuego", agregó el general Monroy.

Las autoridades aún no han determinado si el ataque está relacionado con las extorsiones de las múltiples bandas que operan en Perú y que azotan principalmente a la capital de diez millones de habitantes.

Sin embargo, el vocero de los artistas aseguró que Agua Marina había recibido "amenazas continuas" por parte de las bandas de extorsionadores.

"Los artistas estamos siendo aplastados por el hampa", afirmó Dolorier.

Al mismo tiempo, anunció que las agrupaciones "van a colgar los instrumentos" en señal de protesta contra el gobierno ante el avance del crimen organizado.

En marzo, el cantante del grupo Armonía 10, Paúl Flores, murió cuando varios sicarios en moto atacaron a balazos el ómnibus de la orquesta saliendo de un concierto en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, al este de Lima.

En Perú las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

Sólo entre enero y agosto la policía había recibido 18.385 denuncias en todo el país.