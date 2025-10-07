Cuatro muertos en un ataque con drones en una región ucraniana bajo control ruso

Un ataque con drones mató a cuatro personas en la parte de la región ucraniana de Jersón (sur) bajo ocupación rusa, afirmó el martes el responsable local designado por Moscú en ese territorio, quien acusó a Kiev de haber apuntado deliberadamente contra civiles.

Vladimir Saldo afirmó en Telegram que estas cuatro personas murieron en una carretera en un ataque ucraniano con drones "dirigido contra vehículos civiles".

Por otro lado, en Jersón, la capital regional bajo control ucraniano, un hombre de 65 años murió el martes por la mañana en un ataque con drones atribuido a Moscú, según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin.

Rusia anunció el martes que interceptó por la noche más de 200 drones ucranianos, uno de los ataques más masivos de Kiev desde el inicio de la campaña a gran escala de Moscú en Ucrania en febrero de 2022.

La mayoría de los drones fueron derribados sobre las regiones de Kursk y Belgorod, fronterizas con Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

La víspera, Rusia dijo ya haber neutralizado 251 aparatos de ese tipo.

Desde el inicio de su ofensiva hace tres años y medio, Rusia lanza casi a diario drones y misiles contra Ucrania, que responde regularmente atacando territorio ruso.

Ucrania comenzó a responder con bombardeos a refinerías petroleras y otras infraestructuras energéticas rusas, a veces muy alejadas de la línea de frente.