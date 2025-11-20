Cuatro muertos en Gaza tras nuevos bombardeos israelíes

Cuatro personas, entre ellas una niña de un año, murieron este jueves en nuevos bombardeos israelíes en el sur de la Franja de Gaza, informaron las autoridades locales, en medio de acusaciones cruzadas de vulnerar la tregua.

De acuerdo con una fuente del Ministerio del Interior de Gaza, bajo control del movimiento islamista Hamás, los ataques aéreos cesaron a las 05H00 (03H00 GMT), pero los disparos de artillería israelíes continúan en la zona.

Israel y Hamás se acusan mutuamente desde el miércoles de violar el frágil alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

El ejército israelí denunció disparos "en dirección de la zona donde [sus] soldados operan en Jan Yunis", mientras que las autoridades de Gaza reportaron 27 muertos en los bombardeos israelíes de ese día.

Este jueves, la Defensa Civil de Gaza dijo que se había hecho cargo de tres muertos y 15 heridos tras un bombardeo israelí sobre una vivienda al este de Jan Yunis.

Consultado por la AFP, el ejército israelí confirmó un ataque para "desmantelar infraestructuras terroristas".

El hospital Naser de Jan Yunis confirmó la muerte de tres personas, incluyendo una niña de un año, que, dijo, pertenecían a una misma familia.

Otra persona falleció al este de esta localidad en un ataque con dron, informaron los servicios de emergencia del Ministerio de Salud de Gaza y el hospital Naser.

Los ataques del miércoles fueron de los más mortíferos del ejército israelí sobre Gaza desde el inicio de la tregua promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el territorio palestino.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra el sur de Israel que resultó en la muerte de 1.221 personas, según un recuento con base en datos oficiales.

La ofensiva de represalia israelí sobre Gaza mató a más de 69.500 personas, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU.