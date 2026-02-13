Corea del Norte advierte de una "terrible respuesta" en caso de una nueva incursión de dron desde el Sur

Corea del Norte amenazó el viernes con una "terrible respuesta" si ocurre otra incursión con drones desde el Sur, dijo la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

La advertencia se dio después de que la policía surcoreana allanara el martes la agencia de inteligencia del país y otros 18 lugares de interés, como parte de una investigación sobre la incursión de un dron de vigilancia en enero en territorio norcoreano, cerca del centro industrial de Kaesong.

"Advierto de antemano que la reaparición de provocaciones como la violación de la soberanía inalienable de la RPDC provocará sin duda una terrible respuesta", dijo Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, en un comunicado difundido por la KCNA.

Aunque reconoció que Corea del Sur ha tomado pasos "sensatos" a raíz de la incursión, Kim dijo que una violación de la soberanía de Corea del Norte era inaceptable sin importar las circunstancias.

"No nos importa quién sea el verdadero manipulador de la infiltración del dron en el espacio aéreo de la RPDC ni si se trata de un individuo o una organización civil", afirmó, utilizando las siglas del nombre oficial de Corea del Norte.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, prometió detener los sobrevuelos de artefactos no tripulados en la zona fronteriza que se instauraron en el mandato de su predecesor.

Corea del Sur negó inicialmente cualquier implicación oficial. Sin embargo, un grupo de trabajo conjunto militar-policial informó el martes que investiga a tres soldados en servicio activo y a un miembro de la agencia de inteligencia.

En su comunicado, Kim advirtió a las autoridades surcoreanas que "presten atención a la prevención para que un acto tan insensato no vuelva a repetirse jamás en su país".