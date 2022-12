$!Continúan protestas violentas en Perú

A siete días del golpe de Estado del expresidente de Perú, Pedro Castillo, la ola de manifestaciones en todo el país no persiste. Se han registrado más de siete fallecidos, entre ellos menores de edad. Se han reportando decenas de heridos, vías bloqueadas, atentados contra instituciones públicas y comercios.

”La crisis no va a ser resuelta hasta que se tenga un Congreso representativo y que no se establezca un mecanismo que no sea tan fácil cambiando presidente”.