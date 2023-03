Congreso de EEUU investiga a republicano de origen brasileño que mintió sobre su vida

Un comité del Congreso de Estados Unidos anunció el jueves que abrió una investigación sobre el representante republicano de origen brasileño George Santos, quien admitió haber inventado la historia de su vida.

Una hoja de vida con muchas zonas grises, ingresos económicos posiblemente inflados e incluso acusaciones de haberse apropiado indebidamente del dinero recaudado para un perro moribundo. La vida de este congresista de Nueva York está bajo escrutinio hace varias semanas.

La comisión parlamentaria se encargará de determinar si el hombre de 34 años, hijo de inmigrantes brasileños, cometió fraude en el marco de la campaña de 2022, si violó leyes federales o si incurrió en conductas sexuales inapropiadas, indicó un comunicado de prensa.

Santos también está acusado de mentir o exagerar la realidad al presentarse como "un estadounidense orgullosamente judío" -aunque creció en una familia católica, dice que su "herencia es judía"- en busca del sueño americano, o incluso como el hijo de sobrevivientes del Holocausto que huyeron de la barbarie nazi.

Varias menciones de su biografía desaparecieron tras publicarse un reportaje en The New York Times. Ya no figura que se graduó en el Baruch College, que asistió a la Horace Mann School, una prestigiosa escuela secundaria privada en el Bronx, o que trabajó en finanzas para Citigroup o Goldman Sachs, como alegó.

Jefe de una firma de consultoría financiera, también supuestamente infló sus ingresos y las propiedades que tenía.

Santos finalmente confesó haber mentido sobre sus estudios y su experiencia laboral. Llegó pedir disculpas por "embellecer" su currículo.

Muchos legisladores demócratas y varios republicanos en Nueva York pidieron la renuncia de Santos. Sin embargo, el congresista nacido en Nueva York descarta categóricamente la idea de renunciar a su curul en la Cámara de Representantes.

El republicano les ganó un escaño a los demócratas en el estado de Nueva York en las elecciones de mitad de mandato en noviembre de 2022.