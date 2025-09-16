Colombia detiene la compra de armas a EEUU tras el fin de la certificación como aliado antidrogas

Colombia detuvo la compra de armamento a Estados Unidos, luego de que Washington retiró la certificación al país como aliado antidrogas, anunció este martes el ministro del Interior.

El lunes el gobierno de Donald Trump consideró insuficientes los esfuerzos de Bogotá para frenar el narcotráfico y dejó de reconocerlo como socio en la guerra contra las drogas, en medio de un estancamiento de las relaciones con el mandatario izquierdista Gustavo Petro.

En respuesta a esa decisión, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró que "a partir de este momento" "no se le comprarán armas a Estados Unidos", en una entrevista con Blu Radio.

Petro dio por terminada el lunes la "dependencia" de las fuerzas armadas colombianas a las "limosnas" y "regalos" de Estados Unidos.

"Al ejército le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque si no, no será un ejército de soberanía nacional", dijo junto a sus ministros tras anticiparse al anuncio de Washington sobre la descertificación.

Desde 1986, Estados Unidos realiza una evaluación anual sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países -productores y distribuidores de drogas- a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

El fin de este reconocimiento significa un golpe sensible para la fuerza pública colombiana, que combate a los cárteles y las guerrillas con armamento procedente de Estados Unidos, su principal aliado militar.

Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos.

El ministro Benedetti aseguró que en adelante Colombia buscará nuevos socios para adquirir armas y puso como ejemplo la reciente adquisición de una flota de aviones de combate a Suecia.

"Los Estados Unidos, como país capitalista, tiene que entender que también hay temas de mercado", dijo.

En rechazo al fin de la cooperación por decisión de Washinton, el gobierno colombiano defiende que continúa afectando a los grupos armados que se financian de la cocaína con decomisos y capturas.

En lo que va de 2025, el país ha incautado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del ministerio de Defensa.