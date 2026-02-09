China negó haber realizado ensayos nucleares secretos y acusó a EEUU de mentir

China negó este lunes las acusaciones de Estados Unidos de haber realizado pruebas nucleares secretas, versión que tachó de "mentira descarada", y acusó a Washington de buscar excusas para reanudar sus propios ensayos.

En la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra el viernes, Thomas DiNanno, subsecretario estadounidense de Estado para el control de armas, acusó a China de llevar a cabo esas pruebas, incluida una el 22 de junio de 2020, y de prepararse para más ensayos.

"Las acusaciones de Estados Unidos son completamente infundadas y son mentiras descaradas. China se opone firmemente al intento de Estados Unidos de fabricar excusas para reanudar sus propias pruebas nucleares", afirmó la cancillería china en un mensaje a AFP.

El ministerio también instó a Estados Unidos a "poner fin de inmediato a sus acciones irresponsables".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en octubre que Washington comenzaría a probar armas nucleares "en igualdad de condiciones" con Rusia y China, pero sin detallar ni explicar qué tipo de pruebas nucleares pretendía reanudar.

Las declaraciones del subsecretario DiNanno se produjeron mientras presentaba un nuevo plan de Estados Unidos que incluye conversaciones trilaterales con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares.

Ese plan fue lanzado por Washington tras la expiración del Nuevo START, el último tratado entre las principales potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia.

China ya ha rechazado sumarse a negociaciones de desarme "en esta fase".