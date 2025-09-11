Charlie Kirk: héroe de los jóvenes conservadores en EEUU

Charlie Kirk, quien murió tras recibir un disparo en una universidad de Estados Unidos este miércoles, era visto como un vocero elocuente por una joven generación del movimiento de extrema derecha del presidente republicano Donald Trump.

El hombre de 31 años contaba con millones de seguidores en las redes sociales, que se deleitaban con sus comentarios y provocativas respuestas a sus detractores y a quienes cuestionaban su ideología.

La doctrina conservadora de Kirk estaba muy alineada con la de Trump: respaldó las falsas acusaciones de fraude del presidente estadounidense cuando perdió las elecciones de 2020 y utilizó su gran influencia para arremeter contra los migrantes y las personas transgénero.

En sus charlas en universidades estadounidenses, invitaba a los estudiantes a debatir con él en rápidos intercambios que a menudo se hacían virales en internet, especialmente aquellos con progresistas que se oponían a sus opiniones.

Fue durante uno de estos eventos en Utah el miércoles cuando recibió un disparo en un impactante momento de violencia que fue rápidamente condenado por ambos lados del espectro político.

El mismo presidente Trump anunció al mundo que la herida de bala había sido mortal.

"El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto", escribió Trump en su red Truth Social.

"Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", agregó.

Cuando Kirk se dirigió a una multitud universitaria en Nevada, en octubre de 2024, algunos de los asistentes dijeron a la AFP que era un soplo de aire fresco en los campus que, según reclamos de la derecha política, están dominados por la ideología liberal.

"Aporta ideas diferentes", dijo entonces Eric Hansen, de 22 años. "Ideas en las que algunos creemos, pero que a veces nos da miedo".

- "Carismático nacionalista cristiano" -

No todo el mundo elogiaba a Kirk.

"Charlie Kirk es un carismático nacionalista cristiano que, en esencia, actúa como portavoz del trumpismo y las ideas extremistas", dijo Kyle Spencer, autor de un libro que analiza el nacimiento de Turning Point USA, un movimiento juvenil que Kirk ayudó a fundar cuando solo tenía 18 años.

En poco más de una década, se convirtió en el mayor grupo de jóvenes conservadores de Estados Unidos.

Fomentó un ejército de activistas entusiastas. Algunos de ellos viajaron en autobús a Washington el 6 de enero de 2021 para participar en la manifestación que derivó en una invasión del Capitolio, para impedir la certificación de la derrota electoral de Trump frente al demócrata Joe Biden.

Además de Turning Point USA, que organizó el evento en el cual se encontraba este miércoles, Kirk dirigió Turning Point Action, una de las principales organizaciones a las que Trump confió sus campañas puerta a puerta para captar votantes en 2024.

Originario de los suburbios de Chicago, Kirk no se graduó en la universidad, pero comenzó a dedicarse al activismo cuando era adolescente.

Sus puntos fuertes pronto lo convirtieron en una figura de referencia en los círculos republicanos y, en 2016, ya trabajaba como asistente personal del hijo de Trump, Donald Trump Jr.

- La "verdad" de Charlie -

Su belicoso discurso le valió apariciones regulares en la cadena Fox News, de tendencia conservadora, y más tarde el puesto de presentador de "The Charlie Kirk Show", uno de los pódcasts más populares del país.

En él, alimentaba a los oyentes con una dieta sin filtros de medias verdades y conspiraciones, reforzando las afirmaciones de Trump sobre el "robo electoral" y divagando sobre teorías relacionadas con el covid que encontraban eco entre muchos conservadores.

Sus teorías conspirativas a veces llegaban hasta las altas esferas.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, Kirk fue uno de los primeros en difundir las acusaciones de que los inmigrantes haitianos comían gatos y perros en el estado de Ohio.

Días más tarde, Trump repitió la afirmación, para la que nunca hubo pruebas, durante su debate presidencial televisado con la demócrata Kamala Harris.

En una entrevista con la AFP el año pasado, Kirk eludió las preguntas sobre su veracidad. "Yo digo que difundimos la verdad", afirmó.