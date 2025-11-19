Casi una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia sexual o ejercida por su pareja

Casi una de cada tres mujeres sufrió a lo largo de su vida violencia ejercida por su pareja o violencia sexual ejercida por alguien externo, una cifra que apenas mejoró en 20 años, advirtió este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La violencia contra las mujeres es una de las injusticias más antiguas y generalizadas de la humanidad, pero sigue siendo una de las que menos se combate", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de esta agencia de la ONU, en un comunicado.

"Ninguna sociedad puede considerarse justa, segura o saludable mientras la mitad de su población viva con miedo", añadió, antes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el 25 de noviembre.

En un informe, la OMS calcula que alrededor de 840 millones de mujeres en todo el mundo --cerca de un tercio-- sufrió violencia de pareja o violencia sexual a lo largo de su vida.

Solo en el último año, 316 millones de mujeres —-el 11 % de las mayores de 15 años-— sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja, detalla el reporte.

El progreso ha sido "dolorosamente lento", subrayó la OMS, señalando que la violencia de pareja solo disminuyó un 0,2 % anual en las últimas dos décadas.

LynnMarie Sardinha, del departamento de salud sexual, reproductiva, materna, infantil y adolescente y envejecimiento de la OMS, advirtió que el número de casos denunciados podría aumentar.

"Es probable que una mayor concientización dé lugar a un aumento de las denuncias por violencia", declaró a los periodistas.

- Una crisis que no se atiende -

Por primera vez, el informe de la OMS incluye estimaciones nacionales y regionales de la violencia sexual cometida por alguien que no es la pareja íntima.

En ese sentido, la agencia de la ONU apunta que 263 millones de mujeres sufrieron violencia sexual por parte de personas que no eran sus parejas a partir de los 15 años. El problema, advirtió, está "muy infrarrepresentado debido al estigma y al miedo".

El informe abarca datos recopilados entre 2000 y 2023 en 168 países, y revela "una crisis profundamente desatendida y una respuesta con una financiación muy insuficiente", según la OMS.

El reporte lamenta que, pese a la creciente evidencia sobre la eficacia de las estrategias para prevenir la violencia de género, la financiación destinada a estas iniciativas se está desplomando.

En 2022, por ejemplo, solo el 0,2 % de la ayuda mundial al desarrollo se destinó a programas centrados en la prevención de la violencia contra las mujeres.

La financiación también disminuyó por la crisis mundial que conoce el sector de la ayuda exterior desde el regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump.

La violencia de género, apunta el informe, empieza temprano y los riesgos persisten mientras van pasando los año.

Solo en el último año, 12,5 millones de adolescentes — el 16 % de las mujeres de entre 15 y 19 años — sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja, resalta la OMS.

- El cambio climático también impacta -

"Los resultados ponen de relieve una trágica realidad para las mujeres y las niñas de todo el mundo, (...) en prácticamente todas las comunidades", declaró Jeremy Farrar, subdirector general de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades y Atención Sanitaria de la OMS.

Sin embargo, los datos también muestran que las mujeres de los países más pobres, así como aquellas que viven en zonas afectadas por conflictos y vulnerables al cambio climático, sufren un impacto desproporcionado.

Avni Amin, jefa de la unidad de derechos e igualdad de la OMS, señaló que el cambio climático "puede provocar inundaciones, hambrunas y otros tipos de desastres naturales".

Al igual que en situaciones de conflicto, esto puede significar que "las personas se ven desplazadas de sus hogares, hay inseguridad económica, lo que puede aumentar el estrés en casa. Se producen interrupciones en los servicios y en el orden público, lo que [también] aumenta el riesgo", indicó.

La peor situación se da en Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda. En Europa y América del Norte, en cambio, el 5 % de las mujeres denunció haber sufrido violencia, mientras que en América Latina y el Caribe lo hizo el 7 %, según el informe.