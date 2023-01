Bombardeos rusos de Nochevieja dejan cuatro muertos y 50 heridos en Ucrania

Bombardeos rusos en las horas previas y posteriores al cambio de año dejaron al menos cuatro muertos y medio centenar de heridos en Ucrania, según el ejército ucraniano, que dijo haber derribado drones explosivos de fabricación iraní involucrados en los ataques.

Los bombardeos se produjeron en Kiev y en otras siete regiones de Ucrania, según las autoridades locales y regionales.

Tres personas murieron, incluida una joven de 22 años, en la ciudad de Jmelnitski, en el oeste del país, y una cuarta perdió la vida tras un bombardeo ruso en la región de Zaporiyia, en el sur, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

Entre los heridos, hay dos adolescentes, de 13 y 12 años, que viven en un pueblo cerca de la ciudad meridional de Jersón, recuperada por las tropas ucranianas en noviembre.

En el centro de Kiev, un misil impactó contra la fachada de un hotel.

El jefe de la policía, Andrii Nebitov, publicó en Facebook una imagen de los restos de un dron en que se podían leer las palabras "Feliz Año Nuevo" en ruso.

"Esto es todo lo que se necesita saber sobre el Estado terrorista y su ejército", escribió.

El ejército ucraniano anunció que había derribado 45 drones de fabricación iraní la pasada madrugada, aunque no precisó si esos robots utilizados como proyectiles impactaron contra sus objetivos.

- Ucrania "no dará nada" a Rusia -

El domingo, "el enemigo llevó a cabo 35 ataques aéreos, utilizando en particular el dron 'Shahed-136'", y todos los misiles disparados por Rusia fueron destruidos, anunció por la noche el Estado Mayor del ejército ucraniano.

"Los ocupantes rusos (...) dispararon 16 veces con lanzacohetes múltiples, en particular contra el hospital infantil de Jersón", ciudad del sur que es bombardeada regularmente desde que fue recuperada en otoño por las tropas de Kiev.

Los rusos "están perdiendo, los drones, los misiles y todo lo demás no les ayudarán, porque estamos juntos", reaccionó el domingo por la noche el presidente Volodimir Zelenski.

"Y no le quitarán un solo año a Ucrania, no nos quitarán nuestra independencia. No les daremos nada. Respondemos a cada ataque ruso (...) en todas nuestras ciudades y comunidades", insistió.

El ministerio de Defensa ruso había indicado que el sábado atacó "instalaciones de la defensa ucraniana implicadas en la fabricación de drones ofensivos".

"Logramos desmantelar los planes del régimen de Kiev para organizar ataques terroristas contra Rusia en un futuro cercano", aseguró.

- Bombardeos en Donetsk -

El ejército ruso informó, por su parte, que continúa con su ofensiva en la región de Donetsk, en el este de Ucrania y anexionada por Rusia en septiembre, donde se concentra actualmente la mayor parte de los combates.

El Estado Mayor ucraniano subrayó al respecto en la noche del domingo que "el enemigo (...) continuó intentando ataques en el sector de Bajmut", ciudad de la región de la que los rusos buscan apoderarse desde hace más de seis meses.

Los soldados comprometidos en la batalla de Bajmut están sometidos a una "increíble fatiga" moral y física, explicó a la AFP Mark Kupchenenko, joven capellán militar que visita el frente todos los días para apoyar a las tropas. Algunos sufren "ataques de pánico, les tiemblan las manos, no pueden descansar", relató.

Zelenski elogió en su mensaje de fin de año la resistencia ucraniana ante la invasión rusa y dijo que su país luchará hasta "la victoria", hasta recuperar todos los territorios ocupados o anexionados por Rusia.

En el bando prorruso, las autoridades de territorios separatistas del este de Ucrania notificaron un civil muerto a causa de bombardeos ucranianos contra la localidad de Yasinuvata, en la región de Donetsk.

También denunciaron bombardeos del ejército de Kiev contra la ciudad de Donetsk y la localidad vecina de Makiivka, que causaron al menos 15 heridos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reivindicó que la justicia "moral e histórica" está del lado de su país en esta guerra y acusó a Occidente de "usar cínicamente a Ucrania y su pueblo para debilitar y dividir a Rusia".