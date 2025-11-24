Bombardeos israelíes dejan tres muertos en Gaza, según la Defensa Civil

Al menos tres personas murieron en la Franja de Gaza desde el amanecer por bombardeos israelíes, indicó el lunes la Defensa Civil del territorio palestino.

El portavoz de esta agencia de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, Mahmud Basal, declaró a AFP que "tres mártires" fueron "asesinados por disparos israelíes".

"Dos de ellos [murieron] por un ataque con dron israelí en la ciudad de Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, y otro por un proyectil de tanque en el barrio de al Tuffah, en Ciudad de Gaza", precisó.

Consultado por AFP, el ejército israelí afirmó que estaba investigando estas informaciones.

El hospital Nasser, en Jan Yunis, confirmó haber recibido dos muertos y tres heridos, y el hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, dijo que registró el fallecimiento de una persona y que atendió a varios heridos.

Dadas las restricciones impuestas a los medios por Israel, que mantiene un asedio sobre la Franja de Gaza, y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente los balances y las afirmaciones de las distintas partes.

Una delegación de Hamás llegó a El Cairo el domingo por la noche para mantener conversaciones sobre la segunda fase del alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre y ha permitido restablecer una relativa calma entre Israel y el movimiento islamista tras dos años de guerra.