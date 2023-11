Birmania, en riesgo de ruptura por la rebelión armada, dice el presidente

Birmania está en riesgo de romperse si el ejército no logra sofocar una ofensiva conjunta de grupos armados étnicos en la frontera con China, dijo el presidente del país respaldado por la junta citado el jueves por un medio estatal.

"Si el gobierno no gestiona de forma efectiva los incidentes que ocurren en la región fronteriza, el país quedará dividido en varias partes", dijo Myint Swe el miércoles, según publica el Global New Light of Myanmar.

Desde hace casi dos semanas hay combates en el estado septentrional de Shan, junto a la frontera con China, que suponen el mayor desafío militar a la junta desde su golpe de Estado en 2021, opinan los analistas.

La unión formada por el Ejército de Liberación Nacional de Taaung (TNLA), el Ejército de Arakán (AA) y la Alianza Nacional Democrática de Myanmar (MNDAA) afirma haber tomado decenas de puestos militares y cuatro ciudades, y bloqueado importantes rutas comerciales hacia China.

La junta admitió perder el control de un importante centro de comercio pero lleva días sin informar del progreso de los combates.