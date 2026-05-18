Biólogos realizan un muestreo para descartar el hantavirus en ratones de Ushuaia

Un equipo de biólogos inicia el lunes en Ushuaia la búsqueda de evidencias sobre la presencia en ratones silvestres de hantavirus Andes responsable de tres muertes en el crucero Hondius, que zarpó desde esa ciudad austral de Argentina el 1 de abril.

La provincia de Tierra del Fuego, una isla austral cuya capital es Ushuaia, no ha reportado casos de hantavirus desde que rige en 1996 la notificación obligatoria de esa enfermedad endémica en gran parte de Argentina continental.

Ushuaia, uno de los principales destinos turísticos de Argentina, sigue el tema con indiferencia.

El ritmo turístico está atenuado a la espera del inicio de la temporada invernal y luego de que concluyera hace un mes la de cruceros, que registró 495 recaladas con más de 135.000 visitantes a esta ciudad que debe el 25% de sus ingresos al turismo.

El hantavirus Andes, la variante más peligrosa por ser la única de transmisión entre humanos, es propagada por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) presente en otras zonas del sur de Argentina y de Chile.

Este ratón nunca fue avistado en Tierra del Fuego, donde en cambio sí está presente el llamado magallánico, aunque hay un debate científico sobre si se trata de una subespecie de aquél.

Junto a científicos locales, biólogos del instituto Malbrán de Buenos Aires buscarán capturar ejemplares de estos roedores en un muestreo epidemiológico para descartar hantavirus.

Los análisis demandarán al menos cuatro semanas, dijeron autoridades sanitarias de la provincia.

"El roedor está en Tierra del Fuego, para algunos es la misma especie y para otros una subespecie, pero lo importante es analizar si hay alguno infectado de hantavirus", explicó Juan Petrina, director de Epidemiología y Ambiente de la provincia.

- Silvestres y nocturnos -

Este roedor silvestre mide entre 6 y 8 centímetros y tiene una cola de hasta 15 centímetros. Habita en madrigueras que construye en huecos de los troncos, tiene hábitos nocturnos y se alimenta de frutos y semillas.

Los biólogos colocarán unas doscientas trampas para capturar ejemplares vivos.

Aunque las zonas donde se colocarán las trampas aún no fueron definidas, se estima que pueden incluir el Parque Nacional de Tierra del Fuego, a unos 15 kilómetros de Ushuaia, un lugar de unas 70.000 hectáreas de bosques autóctonos entre lagos y montañas que recibe unos 400.000 visitantes por año.

Otros lugares posibles serán las zonas aledañas al relleno sanitario, un sitio con gran presencia de aves y que se sospecha pudo haber sido de interés para el paciente cero del crucero Hondius, un aficionado a la ornitología de 70 años.

Él y su esposa son dos de los fallecidos en el brote del crucero. Antes de zarpar desde Ushuaia habían viajado por tierra durante cuatro meses por Argentina, Chile y Uruguay.

Aún es una incógnita cómo y dónde ocurrió el contagio.

Según dijo a la AFP Guillermo De Ferrari, doctor en Ciencias Naturales y profesor del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), hasta ahora los muestreos de ratones de Tierra del Fuego dieron negativo para hantavirus.

"Los nuevos estudios de los técnicos del Malbrán vendrán a reforzar y actualizar esa información", dijo.

El estudio del Malbrán "es una buena oportunidad para tener resultados concluyentes y evaluar con mayor certeza la potencial peligrosidad de estos roedores", agregó.

En su opinión, la geografía ha sido una barrera para que Tierra del Fuego se mantenga libre de hantavirus. "Por más que el individuo está aquí, la cepa del virus está en otro lado y es imposible que un ratón se traslade hasta acá, la única opción sería que alguien traiga un ratón contaminado", explicó.

En ese sentido el biólogo del Cadic e investigador del Conicet Sebastián Poljak dijo a la AFP que el estrecho de Magallanes que separa la isla del continente "funciona como una gran barrera biogeográfica para las especies".

"La población de ratones tiene un grado de aislamiento muy grande con respecto al resto de poblaciones del continente sudamericano", aseguró.