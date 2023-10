Biden apoya la versión israelí sobre el bombardeo al hospital en Gaza y arremete contra Hamás

El presidente estadounidense Joe Biden, de visita en Israel este miércoles, apoyó la versión de las autoridades israelíes que acusan a combatientes palestinos del bombardeo que causó la víspera cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza.

"Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en un hospital de Gaza ayer. Y a tenor de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, y no de ustedes", dijo Biden al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Tel Aviv.

"Debemos tener en mente que Hamás no representa a todo el pueblo palestino, y que sólo le ha traído sufrimiento", añadió Biden.

El presidente norteamericano llegó este miércoles al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, donde fue recibido por Netanyahu y por el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Durante su visita tiene previso reunirse con familias de víctimas del sangriento ataque del brazo armado de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre.

El ataque dejó unos 1.400 muertos en suelo israelí y desató una guerra con Israel, que bombardeó cientos de objetivos en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, y causó más de 3.000 muertos, según el movimiento islamista.

"Los estadounidenses están de luto con ustedes", dijo Biden a Netanyahu en ese sentido.

Netanyahu a su vez le dijo al mandatario norteamericano que el mundo "civilizado" debe unirse contra Hamás.

Biden tenía previsto inicialmente viajar luego a Amán para reunirse con el rey de Jordania Abdalá II, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

Sin embargo, la parte jordana anuló el encuentro tras el drama en el hospital, en el que según Hamás murieron al menos 200 personas la noche del martes.