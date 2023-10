Bajo asedio judicial, oposición de Venezuela proclama a su candidata presidencial

La dirigente liberal venezolana María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras, fue proclamada este jueves como candidata presidencial de la oposición para 2024, un día después de que la fiscalía anunciara una investigación penal contra los organizadores de la elección interna.

Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, acaparó el 92% de los 2,4 millones de votos reportados por la Comisión Nacional de Primarias (CNP), en un proceso que el gobierno ha desestimado y tachado de fraudulento.

"La primaria es un logro democrático, ciudadano, pacífico, constitucional y electoral", señaló el presidente de la CNP, Jesús María Casal, en el acto de proclamación sin referirse directamente a la investigación abierta por la justicia.

"Alcanzamos una alta participación" el 22 de octubre y "con alegría proclamamos la candidatura unitaria" para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en 2024. "Damos paso a una etapa también pacífica y democrática por el bien de Venezuela".

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció el miércoles la apertura de una investigación contra Casal, su vicepresidenta, Mildred Camero, y otros integrantes de la organización del evento.

Saab, de línea oficialista, designó a dos fiscales para llevar a cabo esta investigación por presunta usurpación de la función electoral y de identidad de venezolanos que no votaron, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

"Yo voy a asistir cuando me citen a la fiscalía", dijo Camero a la AFP. "No me siento mal, no tengo complejo de culpa. Lo que (el fiscal) dice es diferente a lo que hicimos en realidad, pero esas serán materias que se discutirán en el tribunal".

"Las acusaciones no tienen fundamento, pero como tienen el poder y hacen un ejercicio autoritario del poder, es posible que tomen alguna medida fuera del marco del derecho", señaló por su parte Víctor Márquez, también integrante de la CNP.

- "Contradicción" -

Las internas de la oposición fueron autogestionadas y no contaron con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, después de meses de evasivas, finalmente propuso a último minuto posponer el evento un mes para poder organizarlas.

El proceso, que contó con voto y escrutinio manual, ha sido atacado por varios dirigentes del chavismo bajo el argumento de manipulación de cifras.

Machado condenó la "ofensiva" contra la CNP, que tachó además de "contradicción". "Es inefectivo totalmente, el proceso se realizó, el resultado y el efecto político ha sido extraordinario (...), y todos los venezolanos confiamos en estos resultados".

La ONU también manifestó que sigue de "cerca los acontecimientos" en Venezuela y pidió a las autoridades "garantizar la plena adhesión y respeto a los derechos políticos y electorales" de los venezolanos.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, llamó al mismo tiempo a implementar de "buena fe" el acuerdo firmado en la mesa de diálogo gobierno-oposición, que fue suscrito para fijar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con observación internacional.

El jefe del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, convocó el jueves al cuerpo diplomático para presentar pruebas del "fraude brutal que se montó" el domingo -donde asegura participaron menos de 600.000 personas-, y pedir "respeto a la dinámica interna del país" tras la reunión que sostuvo Machado con representantes extranjeros acreditados en Venezuela.

Maduro convocó por su parte, también el jueves, a una "Conferencia nacional por el diálogo, la paz y la convivencia", que congregó a parlamentarios, empresarios, académicos y miembros de la delegación chavista en la mesa, que encabeza Jorge Rodríguez.

En el encuentro se aprobó un documento que pidió el levantamiento de sanciones y "desestimar y rechazar amenazas y chantajes que ponen en riesgo el acuerdo de Barbados".

"Cuando firmamos en Barbados lo hicimos libres de condicionamiento y chantaje, lo hicimos por conciencia", expresó el mandatario.

Estados Unidos flexibilizó por seis meses un embargo petrolero contra Venezuela, pero lo condicionó al levantamiento de inhabilitaciones como las de Machado, un tema espinoso para el chavismo.

"El problema de la inhabilitación lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos", insistió Machado, evasiva siempre sobre cómo conseguirá inscribir su candidatura.