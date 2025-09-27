Avistan nuevos drones sobre la mayor base militar de Dinamarca

Drones de origen desconocido fueron avistados la noche del viernes sobre la mayor base militar de Dinamarca, indicó la policía el sábado, en el último de una serie de incidentes similares que el gobierno calificó esta semana de "ataque híbrido".

Los misteriosos avistamientos de drones provocaron el cierre de varios aeropuertos en este país nórdico desde el lunes, cuando fueron detectados los primeros aparatos.

"Puedo confirmar que tuvimos un incidente hacia las 20H15 (18H15 GMT) que duró varias horas. Se avistaron uno o dos drones fuera de la base aérea, y sobre la misma", declaró el oficial Simon Skelsjaer a la AFP, refiriéndose a la base militar de Karup.

El responsable dijo que los drones no fueron derribados, y que la policía no puede comentar el origen de los aparatos.

La policía y el ejército están trabajando conjuntamente en la investigación, afirmó Skelsjaer.

La base de Karup comparte sus pistas con el aeropuerto de Midtjylland, que tuvo que cerrar brevemente, aunque ningún vuelo se vio afectado, ya que no había vuelos comerciales programados, agregó Skelsjaer.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el jueves en un mensaje de video que el país fue "víctima de ataques híbridos", en referencia a una forma de guerra no convencional.

El Ministerio de Defensa denunció esta semana una operación "sistemática" causada por un "actor profesional", sin precisar cuál.

Los cierres de aeropuertos esta semana en Dinamarca coincidieron con un incidente similar en Noruega y se produjeron después de incursiones de drones en territorio polaco y rumano a principios de septiembre.

Después, el 19 de septiembre Estonia denunció que tres cazas rusos violaron su espacio aéreo y fueron interceptados por patrullas de la OTAN, lo que atizó las tensiones en Europa derivadas de la guerra en Ucrania.