Australia celebra día de luto por las víctimas del atentado en playa de Sídney

Los australianos guardaron silencio a la luz de las velas este jueves, en una jornada nacional de luto por las 15 personas asesinadas por dos hombres armados que abrieron fuego en un festival judío en la famosa playa de Bondi, en Sídney.

Millones de personas observaron un minuto de silencio a las 19H01 de la costa este (08H01 GMT), por las víctimas del tiroteo sucedido el 14 de diciembre, el más mortífero de Australia en tres décadas.

Pobladores colocaron velas en las ventanas y en las puertas de las casas en todo el país.

Los sobrevivientes, las familias y miembros de los servicios de emergencia encendieron 15 velas en una ceremonia de oración y tributos en la Ópera de Sídney, al son del tema "Light Will Win" ("La luz vencerá").

La actividad se celebró bajo un manto de seguridad, con francotiradores instalados sobre las famosas velas del edificio.

"Ustedes llegaron a celebrar un festival de luz y libertad, y encontraron violencia y odio", expresó el primer ministro, Anthony Albanese, quien vistió una kipá judía en la Ópera.

"Siento profunda y sinceramente que no pudimos proteger a sus seres queridos de este mal", agregó.

Un hombre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de disparar contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, inspirados por la ideología del Estado Islámico.

El padre, de 50 años y de nacionalidad india, murió por disparos de la policía durante el ataque. Su hijo Naveed, un australiano de 24 años, permanece detenido acusado de 15 asesinatos y varios otros cargos.

Entre las víctimas se encontraban un superviviente del Holocausto de 87 años, una pareja que se enfrentó a uno de los hombres armados y una niña de 10 años, Matilda, descrita en su funeral como un "rayo de sol".

Socorristas corrieron a atender a los heridos pese a los peligros del día, desconocidos se resguardaban uno al otro de los disparos, y el vendedor Ahmed al Ahmed le arrebató el arma a uno de los atacantes.

"Ellos son héroes, ¿verdad? La gente que intervino pese al peligro", comentó en Bondi Beach el educador David Barrett.

Después del tiroteo, Albanese acordó crear una comisión real de investigación de alto nivel.