Ataques rusos dejan dos muertos y miles de edificios sin calefacción en Ucrania

Ataques nocturnos rusos contra Ucrania provocaron la muerte de dos civiles y dejaron sin calefacción a unos 2.600 edificios residenciales en la capital, informaron el jueves autoridades, mientras la ONU pidió cesar los bombardeos a la red energética ucraniana en pleno invierno.

En la ciudad de Lozová (este), atacada en la noche del miércoles con misiles y drones, un hombre y una mujer murieron en sus domicilios y otras seis personas resultaron heridas, indicó un responsable local, Serguii Zelenski.

"Fue una de las noches más aterradoras para nuestra comunidad desde el inicio de la invasión" rusa de 2022, lamentó.

En la capital, Kiev, donde los ataques nocturnos rusos volvieron a apuntar a infraestructuras energéticas, "cerca de otros 2.600 edificios están sin calefacción", afirmó su alcalde, Vitali Klitschko, quien reportó además dos heridos.

Klitschko recordó que más de 1.100 edificios residenciales, de un total de 12.000 en la capital, ya estaban sin calefacción tras ataques rusos de las últimas semanas.

Los últimos bombardeos han dejado además sin luz a más de 100.000 hogares en Kiev, indicó el operador privado DTEK.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 24 misiles y 219 drones la noche del miércoles.

Los ataques se dirigieron principalmente contra las ciudades de Kiev, Járkov (noreste), Dnipró (centro-este) y Odesa (sur).

En Dnipró, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos niños, y alrededor de 10.000 hogares quedaron sin electricidad, señalaron las autoridades.

En Odesa, unos 300.000 habitantes se quedaron sin agua corriente debido a los cortes de electricidad, anunció el vice primer ministro ucraniano, Oleksii Kuleba.

"Es un nuevo intento de privar a los ucranianos de servicios básicos en pleno invierno", particularmente riguroso este año, denunció Kuleba.

Los ataques rusos a la infraestructura ucraniana han provocado la peor crisis energética en el país desde el inicio de la guerra, con cientos de miles de hogares sin calefacción y electricidad, con temperaturas que en ocasiones descienden por debajo de los -20°C.

Naciones Unidas instó este jueves a Moscú a detener sus ataques contra las instalaciones energéticas de Ucrania que "están dejando a una población civil, que ya lleva mucho tiempo sufriendo, sin calefacción, agua y electricidad adecuadas en un invierno insoportablemente duro".

"Atacar infraestructuras civiles está prohibido por el derecho internacional humanitario. Hago un llamamiento a la Federación de Rusia para que cese inmediatamente", dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk.