Asesinan a balazos al alcalde de un poblado del centro de México

El alcalde de un poblado del estado mexicano de Hidalgo fue asesinado a balazos este lunes, informó el partido en el que militaba y autoridades locales.

Miguel Bahena se encontraba en la comunidad La Estancia, una de las localidades del municipio de Pisaflores que él gobernaba. En plena calle, sujetos armados lo atacaron y se dieron a la fuga, según reportes de la policía local.

El Partido Verde, aliado del oficialismo y en el que militaba la víctima, expresó en un comunicado "su más profunda consternación" ante este "cobarde asesinato" y exigió la captura de los responsables.

Según los reportes policiales, el cuerpo del alcalde presentaba al menos cinco impactos de bala.

Pisaflores es uno de los municipios que resultaron afectados por las intensas lluvias que afectaron hace dos semanas al centro y este de México, con saldo hasta este lunes de 76 muertos y 27 desaparecidos.

En medio de la violencia ligada al narcotráfico que golpea a México desde hace casi dos décadas, numerosos políticos locales han sido asesinados.