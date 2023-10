Asamblea General de la ONU pide "tregua humanitaria inmediata" en Gaza

La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes, con el voto en contra de Estados Unidos, una resolución no vinculante que pide una "tregua humanitaria inmediata y duradera" y la entrega de víveres y servicios esenciales a la población de la Franja de Gaza, sometida a los bombardeos y el asedio del ejército israelí desde hace casi tres semanas.

Con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, la Asamblea general aprobó el texto propuesto por Jordania en nombre del grupo árabe, en el que no se nombra ni a Hamás ni a Israel. Rechazó una enmienda de Canadá que pedía condenar expresamente a Hamás por los atentados del 7 de octubre que provocaron la muerte de más de 1.400 israelíes, la mayoría civiles.

En represalia, el ejército israelí bombardea desde entonces sin descanso la Franja, gobernada por Hamás, donde viven unos 2,4 millones de palestinos y que han causado ya más de 7.000 muertos, según las autoridades locales, muchos de ellos niños.

El texto, copatrocinado por casi medio centenar de países, "pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida, que conduzca al cese de las hostilidades".

Asimismo rechaza el traslado forzoso de la población civil palestina, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles que están cautivos "ilegalmente" y un "trato humano" para ellos.

El representante israelí ante la ONU, Gilad Erdan, tildó de "infamia" la aprobación del texto porque no condena expresamente a Hamás. "Todos hemos sido testigos de que la ONU ya no tiene ni un ápice de legitimidad o relevancia". "Es una vergüenza", concluyó.

La Asamblea, integrada por los 193 Estados miembros de la ONU, retomó el dosier después de que el Consejo de Seguridad, dividido, rechazara cuatro resoluciones en menos de dos semanas.

Antes de la votación, el embajador de Pakistán Munir Akram, había explicado que no habían nombrado a ninguna de las dos partes en el conflicto porque "si eres justo, si eres equitativo, no culparás a una parte y no a la otra".

- División -

La resolución, que a diferencia de las que aprueba el Consejo de Seguridad, no es de obligatorio cumplimiento, ha vuelto a mostrar las divisiones de la comunidad internacional sobre este viejo conflicto.

Estados Unidos, incondicional sostén de Israel, ha votado en contra, como lo han hecho algunos países de la Unión Europea, que la víspera abogó por habilitar "corredores humanitarios" e implementar "pausas" que permitan encaminar ayuda urgente a civiles en Gaza tras superar las divergencias y hallar una formulación de consenso sobre la crisis humanitaria en el enclave palestino.

Austria, Croacia, República Checa y Hungría votaron en contra, junto con Guatemala o Paraguay.

A favor, votaron Rusia, China, Irán, Pakistán, Francia, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, El Salvador, Perú, España o Bélgica.

Se abstuvieron Alemania, Australia, Reino Unido, Italia, India, Grecia, Japón, Suecia, Uruguay o Panamá. Venezuela, que copatrocinaba la resolución, no ha podido votar al habérsele retirado el derecho a voto por falta de pago de su cuota a la ONU.

La resolución también condena "todos los actos de violencia dirigidos contra civiles palestinos e israelíes, incluidos todos los actos de terrorismo y los ataques indiscriminados", y se declara "profundamente preocupada por la última escalada de violencia desde el ataque del 7 de octubre de 2023".

Por último, pide una solución "justa y duradera del conflicto israelo-palestino" sobre la base de la solución de dos Estados.